Emekli olamayanlar dikkat! Toplu prim iadesi mümkün mü?

Yıllarca çalışan ve emeklilik hayalleri kuranların, gün, prim ve yaş şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Yaş doluyor, sigortalılık günü de tamamlanıyor. Ama emeklilikte en büyük sorunların başında prim eksiği geliyor. Bazı sigortalılar yeterli çalışma imkanı bulamadıkları için gereken prim gününü dolduramıyor. Bu durumdaki sigortalıların da emekli olabilmeleri için gerekli primi tamamlayabilmeleri amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemi askerlik, doğum ve yurtdışı borçlanması gibi imkanlar sağlıyor.

PARA BOŞA GİTMİYOR

Tüm bu haklara rağmen yine de emeklilik şartlarını tamamlayamayan milyonlarca vatandaş var. Bu vatandaşların çalışma ve borçlanma imkanları yoksa, emekli olamasalar da ödedikleri primler boşa gitmiyor. SGK, bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor.

BAŞVURU BURADAN!

Kişinin bağlı bulunduğu ilçedeki sosyal güvenlik merkezine veya il müdürlüğüne dilekçeyle başvurarak prim iadesi alması mümkün. SSK’lılar (4A) için 2008’den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008’den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor.

Bağkur’lular (4B) için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler, sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor. Parasını aldığınız prim günlerinizi yeniden ödeyerek mevcut primlerinize ekleyebiliyorsunuz.

GERİDE KALANLARI DA ALABİLİR

Toplu parayı alabilmek için yapılması gerekenler özetle şöyle:

1- Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak.

2- Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak.

Bu şartları taşıyanlar eğer gerekli primleri tamamlamışlarsa zaten emekli oluyorlar. Ancak primleri eksik ise ve tamamlama imkanı da yoksa paralarını geri alabiliyor. Bunu vefat eden sigortalıların kanuni mirasçıları da yerine getirerek parayı alabiliyor. Kanuni mirasçılarına ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor.