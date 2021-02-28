Emekli olan o maaşı alamaz!

Bağkur, Emekli Sandığı ve SSK emeklileri için dul yetim aylığında süreç farklı işliyor. Soru: Gazetenizde çift maaş yazınızı okudum. Ancak kendi durumumla ilgili bilgi göremedim. Durumun şöyle; 2001’de vefat eden babam, Bağkur emeklisiydi. Kendisi vefat ettiğinde reddi miras yaptık. Daha sonra araştırdığımda bu konunun maaş almamla ilgisi olmadığını öğrendim.6 senedir SSK emeklisiyim. Emekli maaşı haricinde gelirim yok ve babamdan maaş alan başka kardeşim de bulunmuyor. 2000’de boşandım. Bu zamana kadar sadece kendi emekli maaşımı alıyordum. Daha önce araştırdığımda SSK ve Bağkur aynı kuruma bağlı olduğu için ilave maaş bağlanamayacağını söylemişlerdi. Acaba babamdan aylık bağlatabilir miyim?

Cevap: Sosyal güvenlik vazgeçilmez haklardan olduğundan reddi miras yapılsa da hak sahiplerinden talep edenlere muristen dul-yetim aylığı bağlanır. Ancak Bağkur, emekli kız çocuğuna ana veya babasından dolayı yetim aylığı bağlamaz. SSK emeklisi olduğunuzdan maalesef vefat eden babanızdan dolayı Bağkur’dan yetim aylığı alamazsınız.Ancak babanız Bağkur emeklisi değil de Emekli Sandığı emeklisi olsaydı, siz SSK emeklisi olsanız da babanızdan yetim aylığı alabilirdiniz. Çevrenizde bu durumda olup, çift aylık alanlar bulunabilir. Yasalar arasındaki farktan kaynaklanan bu durum sizi yanıltmasın.

TOPLU PRİM ÖDEYEBİLİR MİYİM?

SORU: 2 Şubat 1963 doğumluyum. SSK başlangıcım 15 Ekim 1986. Toplam 2500 gün primim var. Kalan primi toplu ödeyerek emekli olabilir miyim? Ferman GÖKTÜRK

CEVAP: Toplu prim ödeyerek emekli olma usulü yok. Dolayısıyla prim eksiğinizi toplu ödeyemezsiniz. Askerliğiniz hakkında bilgi vermemişsiniz. Askerliğinizi borçlanarak priminizi borçlanma gün sayınız kadar artırabilirsiniz. Muhtemelen 18 ay (540 gün) askerlik yaptınız. Askerliğinizi borçlandıktan sonra 560 gün daha prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız 2 Şubat 2023’te emekli olabilirsiniz.

58 YAŞINIZI BEKLEYECEKSİNİZ

Soru: 1982 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 22 Şubat 1999. 4600 gün prim ödemem var. Acaba ne zaman emekli olabilirim? l Mehmet TEKTAŞ

Cevap: Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. 1375 gün daha prim ödeyerek priminizi 5975 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

Cevap: Sosyal güvenlik vazgeçilmez haklardan olduğundan reddi miras yapılsa da hak sahiplerinden talep edenlere muristen dul-yetim aylığı bağlanır. Ancak Bağkur, emekli kız çocuğuna ana veya babasından dolayı yetim aylığı bağlamaz. SSK emeklisi olduğunuzdan maalesef vefat eden babanızdan dolayı Bağkur’dan yetim aylığı alamazsınız.

Ancak babanız Bağkur emeklisi değil de Emekli Sandığı emeklisi olsaydı, siz SSK emeklisi olsanız da babanızdan yetim aylığı alabilirdiniz. Çevrenizde bu durumda olup, çift aylık alanlar bulunabilir. Yasalar arasındaki farktan kaynaklanan bu durum sizi yanıltmasın.

TOPLU PRİM ÖDEYEBİLİR MİYİM?

SORU: 2 Şubat 1963 doğumluyum. SSK başlangıcım 15 Ekim 1986. Toplam 2500 gün primim var. Kalan primi toplu ödeyerek emekli olabilir miyim? Ferman GÖKTÜRK CEVAP: Toplu prim ödeyerek emekli olma usulü yok. Dolayısıyla prim eksiğinizi toplu ödeyemezsiniz. Askerliğiniz hakkında bilgi vermemişsiniz. Askerliğinizi borçlanarak priminizi borçlanma gün sayınız kadar artırabilirsiniz. Muhtemelen 18 ay (540 gün) askerlik yaptınız. Askerliğinizi borçlandıktan sonra 560 gün daha prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız 2 Şubat 2023’te emekli olabilirsiniz.