Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 2022 emekli maaşı hesaplama

2022 yılında emeklilerin alacağı maaş zammı belli oldu. TÜİK, tarafından paylaşılan verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 36,08, Aralık ayı ise TÜFE yüzde 13.58 olarak tespit edildi. Bu rakamlar ile emeklilere yüzde 23,65 oranında zam yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamasında en düşük emekli maaşının 2 bin 500 TL olduğunu söyledi. İşte, e devlet emekli maaşı hesaplama sayfası ve emekli maaşlarına ilişkin detaylar…

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI

BAĞ-KUR (ESNAF) Bin 912 TL’den 2 bin 500 TL'ye yükseliyor.

BAĞ-KUR (TARIM) BİN 802 TL’den 2 bin 500 TL'ye yükseliyor.

SSK (2000 ÖNCESİ) 2 bin 624 TL’den 3 bin 290 TL'ye yükseldi.

SSK (2000 SONRASI) Bin 627 TL’den 2 bin 500 TL'ye yükseliyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, memur emeklileri, sözleşmeliler ve geçici personel, enflasyon farkını ve zamlı maaşlarını ve 15 Ocak'ta alacak.

SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17-26 Ocak’ta

Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 25-28 Ocak’ta alacak

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