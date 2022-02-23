2022 emekli maaşlarının belli olmasının ardından pek çok emekli bankaların promosyonlarını araştırmaya başladı. Genellikle yılın ilk aylarında belli olan bankaların emekli promosyonları ile kamu bankaları ve özel bankalar, emeklileri müşterisi yapmak için rekabete girerken, bu rekabet emekliler için de bir fırsata dönüşüyor. Peki, bu yıl emekli maaşı banka promosyonları ne kadar? İşte, İş Bankası, Akbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve diğer bankaların 2022 emekli promosyonları…

EMEKLİ PROMOSYONLARI 2022

İŞ BANKASI

1 Ocak - 31 Mart 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde mevcut maaşını İş Bankası’ndan almakta olan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) ,

3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halinde İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin ardından promosyon ödemesi yapılacak.

2020/2023 dönemi için Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;

1.500 TL’den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 1.750 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 1.875 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000 TL ödeme yapılır.

YAPIKREDİ

20 Ocak 2022 – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 2.750 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;

Bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 1.650 TL;

1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 2.100 TL;

2.500 TL'nin üzerindeyse 2.500 TL nakit promosyon ödenir.

AKBANK

Maaşı 1.500 liraya kadar olanlara 1.750 TL,

2.500 liraya kadar olanlara 2.100 TL,

2 bin 500 lira ve üstü olanlara ise 2.500 TL promosyon ödeniyor.

HALKBANK

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL,

1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL,

2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

TEB

Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB’den almayı taahhüt eden ve taahhüt zamanı içinde en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduranlara 2.750 TL’ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor. Emekliler arkadaşlarını da bankaya davet ederse, her bir emekli maaş müşterisi yakınları amacıyla 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye varan nakit promosyon kazanabiliyor.

ŞEKERBANK

Emekli Çiftçiye Promosyon Kampanyası Minimum 500 TL tutarındaki SGK (SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını Şekerbank’a taşıyan müşteriler, 36 ay boyunca emekli maaşlarını Şekerbank’tan almayı taahhüt etmeleri koşulu ile 300 TL promosyon alabiliyor.

FİNANSBANK

Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 1700 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 2150 TL,

2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 2.600 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL,

1.500 ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL,

2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme yapıyor.

VAKIFBANK

1.500 TL’ye kadar maaşı olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL,

1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL,

2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme yapıyor.

GARANTİ BBVA

24 Ocak - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında ,