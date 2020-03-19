Emekli promosyonunda taahhüt şartı geçici olarak kaldırıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartının geçici olarak ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldığını duyurdu.
19 Mart 2020, Perşembe 16:56 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk, "Yeni tip Corona virüse karşı aldığımız bu önlem sayesinde risk grubunda olan emeklilerimizin ve hak sahiplerinin promosyon taahhüdü için ayrıca bir işlem yapmasına ya da bankaya gitmesine gerek olmayacak." dedi.
Promosyonda taahhüt şartının kaldırılması için bankalara yazı gönderildi. Bakan Selçuk, "2020-2023 dönemi için imzalanan protokol gereği, emeklilerimiz ve hak sahiplerinden taahhütname onayı almadan promosyon ödemesi yapılamıyordu. Taahhüt şartını kaldırmaları için tüm bankalara yazı gönderdik." açıklamasında bulundu.
Aylığını farklı bankaya taşımak isteyenlerin aktarma yapabileceğini de bildiren Bakan Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni koronavirüse karşı açıkladığı tedbir paketi kapsamında da kamu bankalarımız, 76 yaş üzerindeki emeklilerimiz talepte bulunursa, aylık ödemelerini evlerinde yapacaklar." hatırlatmasını yaptı