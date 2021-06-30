Ekonomi Emekli sayısı Türkiye nüfusunun yüzde 11'i! SGK kaç kişiye emekli maaşı ödüyor?

Emekli sayısı Türkiye nüfusunun yüzde 11'i! SGK kaç kişiye emekli maaşı ödüyor?

Ekonomi

Emekli sayısı Türkiye nüfusunun yüzde 11'i! SGK kaç kişiye emekli maaşı ödüyor?

Emekli sayısı Türkiye'de nüfusunun yüzde 11'ini oluşturuyor. SGK 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağ-Kur, 1 milyon 569 bini emekli sandığı statüsünde olmak üzere toplam 9 milyon 187 bin kişiye emekli maaşı ödüyor. Emeklilerinde sayısı o ülkelerin nüfusunu geride bıraktı. İşte detaylar...

30 Haziran 2021, Çarşamba 07:22 Son Güncelleme:
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağ-Kur, 1 milyon 569 bini emekli sandığı statüsünde olmak üzere toplam 9 milyon 187 bin kişiye emekli aylığı ödüyor.

TÜRKİYE'DEKİ EMEKLİLER NÜFUSUN YÜZDE 11'İ 

Türkiye'de 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağ-Kur, 1 milyon 569 bini emekli sandığı statüsünde olmak üzere toplam 9 milyon 187 bin emekli bulunuyor. Emekliler bu rakamla ülke nüfusunun yüzde 11'ini oluşturuyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emekli olduğu gün olan 30 Haziran, hem bir anma hem de emeklilerin sorun ve taleplerinin gündeme getirildiği gün olarak kutlanıyor.

Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2015'te 6 milyon 495 bin 239 kişi iken 5 yılda yüzde 22,5 artarak 2020'de 7 milyon 953 bin 555 kişi oldu. Nüfus yaşlandıkça emekli sayısında da artış kaydediliyor.

EMEKLİLER BİRÇOK ÜLKE NÜFUSUNU GERİDE BIRAKTI

Türkiye'de 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağ-Kur, 1 milyon 569 bini emekli sandığı statüsünde olmak üzere toplam 9 milyon 187 bin emekli bulunuyor.

Ülkedeki emekli sayısı aralarında Avusturya, İsviçre, Bulgaristan, İsrail, Ürdün ve Libya'nın olduğu birçok ülkenin nüfusunu geçiyor.

22 MİLYAR LİRA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENDİ

Emeklilere, vefat eden eş, anne veya babasının aylığını alan 3 milyon 878 bin kişi, malullük, vazife malullüğü ve sürekli iş göremezlik aylığı alan 318 bin kişi de eklendiğinde SGK'den aylık ve gelir alanların sayısı 13 milyon 383 bini buluyor. Bu rakam ise Türkiye nüfusunun yüzde 16'sına karşılık geliyor.

Devlet, SGK eliyle 2020 yılında 13 milyon 383 bin emekli ve hak sahibi için 350 milyar liraya yakın aylık ödemesinin yanı sıra, geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplam 22 milyar lira ikramiye ödemesi yaptı.


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