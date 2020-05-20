Emekli temmuz zammı ne kadar olacak? 2020 emekli temmuz zammı
Temmuz ayında milyonlarca emeklinin hem maaşlarında hem ek ödemelerinde zam olacak. TÜFE tahminlerine göre yüzde 4.41 zam gelecek. Emeklinin temmuz zammı ne kadar olacak? 2020 emekli temmuz zammı...
20 Mayıs 2020, Çarşamba 11:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milyonlarca emekli temmuz ayında maaşlara gelecek zamları bekliyor. Temmuz zammı, emeklilerin hem maaşlarında hem ek ödemelerinde kendisini gösterecek.
SSK ve Bağ- Kur emeklilerine, beklenti anketindeki TÜFE tahminlerine göre yüzde 4.41 zam göründü. Bu artış ile gelirde 276 liraya varan yükseliş yaşanacak.
Emeklinin eline 6 bin 546 TL geçecek
Halen en yüksek SSK ve Bağ- Kur emekli aylığı net 6 bin 28 lira 72 kuruş. Tavandan ödeme alan emeklinin eline yüzde 4 oranında yani 241,15 lira ek ödemeyle birlikte 6 bin 269 lira 87 kuruş geçiyor.
Yüzde 4.41 artışa göre net maaş 6 bin 294 lira 59 kuruşa, ek ödeme de 251,78 liraya çıkacak. Böylece emeklinin eline toplam 6 bin 546 lira 37 kuruş geçecek.