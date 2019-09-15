'Emekli uçak' dalgıçların ilgi odağı oldu

Saros Körfezi'nde batırılan Airbus A330 tipi emekli uçak dalgıçların bölgeye ilgisini artırdı.

Yapay resif oluşturmak ve turizmi canlandırmak için çeşitli objelerin batırıldığı Saros Körfezine en son yaz başında Airbus A330 tipi uçak batırılmıştı.

Daha önce de Çanakkale Savaşlarını anlatan objelerin batırıldığı, su altı müzesini andıran körfez, İstanbul ve Balkan ülkelerinden konuklarını ağırlıyor.

Kendi kendini temizleme özelliği ile net şekilde batıkların görülebildiği körfez, suyun dibini keşfetmek isteyen maceraseverleri çekmeye devam ediyor.

Özellikle İbrice Limanı'nda yer alan dalış kulüpleri, yerli yabancı çok sayıda dalgıca ve dalış meraklısına da hizmet veriyor.

'DALIŞ ÜSSÜ HALİNE GELDİ'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saros Körfezi'nde yer alan İbrice Limanı'nın bir dalış üssü haline geldiğini söyledi.

Limanın profesyonel turizme açılması için çalışmalar gerçekleştiğini belirten Helvacıoğlu, "Bu çalışmaları hızlandırdık. Keşan Belediyesince başlatılan yapay resif bu bölgedeki turizme anlam kazandırmıştır. Dalış turizmine de ivme getirmiştir. Dünyanın en büyük uçağının batırılması, gemi batığının olması, o bölgede bir cazibe merkezi oluşturmuştur." diye konuştu.

'İSTANBUL VE BALKANLARDAN CİDDİ ZİYARETÇİ ALIYORUZ'

İbrice Limanı'nın sezonunda binlerce turist aldığını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Yerli yabancı turistler dalmak için limana gelmektedir. Bu anlamda bir altyapı eksikliği de hissediyoruz. Bu eksikliklerin giderilmesi için bir proje çalışması gerçekleştiriyoruz. İbrice Limanı'nda dalış merkezleri ve dalış kampları olması gerekliliğine inanıyoruz.

Önümüzdeki yakın süreçte bu pazarı, dalış sporunu daha geniş şekilde konuşlandıracağız. İbrice Limanı'na özellikle İstanbul ve Balkanlar'dan ciddi ziyaretçi alıyor. Bu potansiyeli biliyoruz, ekonomik ve turizm anlamında değerlendireceğiz."

Türkiye Su Sporları Federasyonu Edirne İl Temsilci Özkan Arsu da uçak ve gemi batığına dalış meraklılarının ilgi gösterdiğini ifade etti.

Arsu, İstanbul, Ankara ve Balkan ülkelerinden İbrice Limanı'na çok sayıda dalgıç geldiğini söyledi.

AA