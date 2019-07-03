Emekli ve memur yani toplamda 17 milyon için zam günü... Emekli ve memurun gözü kulağı haziran ayı enflasyon rakamlarındaydı.... Enflasyon rakamları açıklanınca milyonlarca emekli ve memurun zam oranı da belli oldu.

ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre TÜFE yıllık yüzde 15.72 olarak gerçekleşti.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,88 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %2,65 İLE LOKANTA VE OTELLER GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde %1,86, eğitimde %1,50, sağlık ve ev eşyasında %0,57 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP %1,65 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda %1,57 ve eğlence ve kültürde %0,04 düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ %26,88 İLE ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLER GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %22,51, lokanta ve oteller %20,84, alkollü içecekler ve tütün %19,24 ve gıda ve alkolsüz içecekler %19,20 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK %1,19 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,28 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,89 artış gerçekleşti.

Haziran 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 51 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.