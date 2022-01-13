Emekli ve memur maaşına ek zam! Beklenen gün geldi

TBMM Genel Kurulu, bugün memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapıyor. Konuyla ilgili ayrıntıları CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram aktardı. İşte detaylar...

Memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulunda görüşülmesine başlandı. 18 maddelik teklifin bugün yasalaşması bekleniyor...

Konuyla ilgili son gelişmeleri aktaran CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram şu ifadeleri kullandı:

"18 maddelik kanun teklifi içerisinde memur ve emekliye zamma dair gelişmeler var. Dün 9 maddenin yasalaştığını söyleyebiliriz. Yarısının görüşüldüğünü söylemek mümkün. Saat 14.00 itibarıyla görüşülecek.

MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

En düşük memur maaşına yüzde 2.5 zam yapılacak toplam zam yüzde 30.95’e yükselecek. Döviz TL mevduatlarında yeni düzenlemeye gidiliyor.

BES'E DEVLET KATKISI ARTIYOR

BES’e devlet katkısı yüzde 30 artırılacak. Katılımcılar devlet katkısı hariç birikim tutarının yüzde 50’sine kadar ödeme alabilecekler.

DOĞAL GAZDA YENİ TARİFE

45 yaş üzerindekiler de istemeleri halinde otomatik katılım sitemine dahil edilebilecek. Doğal gazda bölgesel ve iklim koşullarına göre il bazlı kademeli tarifeye gidilebilecek. Dün kanun teklifi görüşmelerine başlanılmıştı. Bugün kanun teklifinin yasalaşmasını bekliyoruz."



