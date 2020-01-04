Emekli ve memur zammı tamam

15 milyon kişiyi kapsıyor

yetim ile 3 milyona yakın memur ocak ve temmuz aylarında enflasyonda görülen son 6 aylık artışa paralel zam alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı aralık verisiyle temmuz-aralık dönemini kapsayan son 6 aylık enflasyon rakamı netleşti. Bu rakam da yüzde 6.49 olarak gerçekleşti. Böylece emekliler ile memurun alacağı zam da ortaya çıkmış oldu.

Yüzde 4 zamma ek fark

Memur ve emeklisi toplu sözleşmeyle 2020 için yüzde 4 artı 4 zam almaya hak kazanmıştı. Memur ve emeklisine 2019’un ikinci 6 ayında ise yüzde 5 zam yapılmıştı. Toplu sözleşmede alınan karara göre; 2019’un ikinci 6 aylık döneminde (temmuz-aralık) enflasyon yüzde 5’i aşarsa, aşan oranda fark yansıtılıyor.

Daha basit anlatımla ocakta yüzde 4 zam alacak memur ve memur emeklisine yüzde 1.49 (6.49- 5=1.49) fark eklenecek. Böylece zam yüzde 5.49’a çıkmış olacak.

Esnafa, işçiye yüzde 6.49

SSK ve Bağkur emeklisi ise her yıl ocak ve temmuzda, son 6 aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. Memurda olduğu gibi SSK ve Bağkurlu için toplu sözleşme geçerli değil. Bu nedenle son 6 aylık enflasyon ne çıktıysa o oranda zam ekleniyor.

Yani SSK’lı işçi emeklisiyle ve Bağkurlu emeklilerin alacağı zam yüzde 6.49 olacak. POSTA olarak yayınladığımız haberlerde memur ve emeklisine yüzde 1.5 civarı fark, SSK ve Bağkur emeklisine ise yüzde 6.5 civarında zam olasılığını gündeme getirmiştik.

Maaşlara etkisi ne olacak?

Zammın netleşmesiyle birlikte; en düşük memur emekli maaşı yüzde 4 artı yüzde 1.49 farkla 2.522 liradan 2.660 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı ise farkla birlikte 3.158 liradan 173 lira artışla 3.331 liraya liraya yükselecek.

Diğer yandan 2000 yılından önce emekli olan SSK’lının taban maaşı ise yüzde 6.49’luk kümülatif enflasyona göre 1.983 liradan 2.112 liraya, Bağkurlu esnafın en düşük emekli maaşı 1.676 liradan 1.785 liraya yükselecek. SSK, Bağkur emeklilerinin dul ve yetimleri de yüzde 6.49 zam alacak. Örneğin; hissesine 500 lira maaş düşen bir dul ve yetimin yeni maaşı 532 lira olacak.

Hesaba ne zaman yatacak?

SSK ve Bağkur emeklileri zamlı ocak maaşlarını ayın 17’sinden itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre alacak. Ödemeler 28 Temmuz’a kadar sürecek. Memurlar her ayın 15’inde maaşını çekiyor ve zamlı maaşlar o tarihte hesaba geçecek.

Memura ayrıca 1-14 Ocak’ı kapsayan fark da yatacak. Bunun 15 Ocak’tan sonra 4-5 gün içinde yatması bekleniyor. Memur emeklisi ise her ayın 1-5’i arasında maaş alıyor. Memur emeklisi toplu sözleşme zammını bu tarihler arasında çekecek. Ancak ocak zam farkı maaş hesabına yetişmeyeceğinden ayrıca ay sonuna kadar SGK’nın açıkladığı bir tarihte yatacak.