Ekonomi Emekli ve memura güzel haber! Maaşlar değişiyor...

Emekli ve memura güzel haber! Maaşlar değişiyor...

Ekonomi

Emekli ve memura güzel haber! Maaşlar değişiyor...

Bu yılın ikinci maaş zammının gerçekleşmesine sayılı günler kaldı. Emekliden memura, yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar milyonlarca kişinin gelirinde artış olacak. Peki maaşlara ne kadar zam gelecek? İşte milyonların alacağı yeni maaşlar ve zam oranları...

27 Haziran 2021, Pazar 08:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değişiyor. Bu yılın da ikinci zamlı maaşları önümüzdeki haftadan sonra hesaplanmaya başlanacak.

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Özellikle 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarından sonra 6 aylık değişim ortaya çıkacak ve bu oran milyonlarca vatandaşın maaşını artıracak.

Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş Temmuz ayında açıklanacak oranlara kilitlenmiş durumda.

2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.

TAZMİNATLAR DEĞİŞECEK

6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 3'lük zam oranına eklenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 6.39 çıkarken, gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.

HESAPLAMASI YAPILDI

Temmuz ayı ile birlikte maaşların yanında kıdem tazminatı tavanı da yükseleceğinden çalışanların alacağı tazminat miktarları da artmış olacak.

Böylece 13 milyon emekli, 3.5 milyon memur ve milyonlarca sosyal yardım alan vatandaşla birlikte 30 milyona yakın çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanında da artış olacak.

Şu anda 7.639 lira olan tavan 8.224 liraya kadar çıkabilecek. Temmuz ayı ile birlikte ödenecek maaşların hesaplamasını da sizin için yaptık.

Tablolarda emeklilerin ve memurların aldığı en düşük maaşlar ve sosyal yardım ödemeleri bulunuyor. Emekli ve sosyal yardım maaşlarını 5 aylık enflasyon olan yüzde 6.39'a göre hesapladık.

Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa bu oran maaşlara yansıyacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketinden yaptığımız hesaplamaya göre de 6 aylık enflasyonun yüzde 7.67 çıkması bekleniyor.

Buna göre de Temmuz maaşlarını hesapladık. İşte yaklaşık 18,5 milyon vatandaşın alacağı yeni maaşlar...

Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
Faaliyet devam ettiği sürece prim ödenmesi zorunlu
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Rakamlarla geçti ömrümüzün son demi
Erkut Can
Hakan Çelik
Ankara için çok riskli bir misyon
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yavruları da çok akıllı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Ecevit ve Erbakan: İki öncü
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Bütçe dostu serinliğin püf noktası
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Yatırım fonu ile tanış
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kiracılar dikkat! Yargıtay’dan pandemi indirimi kararı…