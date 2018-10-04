DUL VE YETİMİ DE ALIYOR

Enflasyon dün beklentilerin çok üzerine çıktı. Artan enflasyon elbette sevinilecek bir durum değil. Enflasyon hayat pahalılığı ve alım gücünün düşmesi demek. Buna karşılık yasalar milyonlarca memur ve emekliyi enflasyona karşı koruyor. Bir başka deyişle, 12.3 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyon memur enflasyona paralel zam alıyor.

YILDA İKİ KEZ ARTIŞ

Memurlar ile emekliler ocak-temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da zamma ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri de memurlar gibi yılda iki kez zam alıyor. Ancak toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için geçerli değil.

PAZARLIKLA BELİRLENDİ

Toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisi 2018’de yüzde 4 artı 3.5; 2019’da da yüzde 4 artı 5 zam alacaktı. Bu yılın ocak ayında yüzde 4, temmuzda yüzde 3.5 zam yapıldı. Ancak İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 9.17’le yüzde 4’lük ocak zammını aşınca temmuzda yüzde 5.17’lik fark oluştu. Bu fark, yüzde 3.5’lik zamma eklendi ve toplamda maaş artışı yüzde 8.65 oldu.

FARK OLARAK EKLENECEK

Ocakta ise memur ve emeklisine yüzde 3.5’i aşan oranda fark yansıtılacak. Dün açıklanan verilere göre son 3 aylık enflasyon yüzde 9.34 oldu. Buna göre yüzde 5.84’lük fark şimdiden oluştu. Ocak 2019’da yüzde 4 de sözleşme zammı yatacak. Yani enflasyon yerinde saysa bile memur ve emeklinin ocakta alacağı toplam zam en az yüzde 9.84’ü bulacak.

YÜZDE 10'U AŞABİLİR

SSK ve bağkur emeklisi de şimdiden yüzde 9.34’lük zammı garantiledi. Yani 1000 lira maaş alana ocakta 93 lira, 2000 lira maaş alana ise en az 186 lira zam yapılacak. zammın ipucu geçtiğimiz günlerde açıklanan Yeni ekonomi Programı’nda yer almıştı. Programda enflasyonunun 2018’de yüzde 20.8 olacağı öngörülmüştü. bu tahminlere göre ocakta yüzde 10’nun üzerinde zam muhtemel. net zamlar 3 ocak’ta açıklanacak son 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek.