Milyonlarca memur ve emeklinin maaşı ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zamlanıyor. Yasaya göre; memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa fark yansıtılıyor. SSK ve Bağkur emeklisi ise 6 aylık enflasyon rakamı neyse o oranda zam alıyor, yani toplu sözleşme yok.

OCAKTA YÜZDE 8.36 OLMUŞTU

SSK ve Bağkur emeklisi ocak itibarıyla 6 aylık (temmuz-aralık) enflasyon verisine göre yüzde 8.36 zam almıştı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Ancak enflasyon yüzde 8.36 çıkınca yüzde 4.36’lık bir fark oluştu.

Ocakta ise maaşta yüzde 3 toplu sözleşme artışı yapıldı. Bu durumda memur ve emeklisi yüzde 3 artı yüzde 4.36 yani toplamda yüzde 7.36 zam aldı.

İLK 3 AYLIK SEYiR

Zammın üzerinden 3 ay geçti ve dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart enflasyonunu da açıkladı. Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91 artan enflasyon mart ayında da yüzde 1.08 olarak gerçekleşti. Böylece kümülatif artış yüzde 3.71 oldu.

Yani ilk 6 ay için yüzde 3 toplu sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri için zam farkı oluştu. Bu fark şimdilik yüzde 0.71. Nisan, mayıs ve haziran enflasyonu da artı olursa bu fark daha da artacak.

YERiNDE SAYSA BiLE EN AZ 3.133 LiRA

Temmuzda memur ve emeklisine yüzde 3 toplu sözleşme zammı yapılacak. Yüzde 3’ün üzerindeki fark bu zamla birlikte hesaba yatacak. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 207 liralık artışla 3.021 liraya çıkmıştı.

Gelecek 3 ayda enflasyon yerinde saysa bile bu maaş 3.133 lira olacak. Yine ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 258 lira artışla 3.523 liradan 3.782 liraya çıkmıştı. Şimdiden oluşan zam ve farkla maaş 3.922 liraya çıkmış oldu.

EN DÜŞÜK 1.500 TL

SSK ve Bağkur’lu temmuzda açıklanacak geriye dönük 6 aylık enflasyon ne çıkarsa ona göre zam alacak. Ocakta en düşük esnaf maaşı 135 lira artışla 1.627 liradan 1.763 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 128 lira artışla 1.534 liradan 1.662 liraya çıkmıştı.

Son üç ayda oluşan yüzde 3.71’lik enflasyonla şimdiden en düşük esnaf emekli maaşı 1.828 liraya ulaştı. 2000 yılından önce emekli olan SSK’lının en düşük maaşı 2.420 liraydı. Geri kalan aylarda enflasyon sıfır bile çıksa bu maaş 2.510 liraya çıkacak. SSK emekli aylığı en düşük 1.500 lira olarak uygulanıyor. Emeklinin dul ve yetimi de zamdan aynı oranda etkilenecek ve hissesine düşen oranda fark alıyor.

NOTLAR: (*) En düşük memur emekli maaşı.

Emekli maaşı memurun derece, kademe ve hizmet koluna göre değişiyor.

Son 3 aylık enflasyon yüzde 3’ü aştığından yüzde 0.71 fark oluştu. Ocakta yüzde 3 toplu sözleşme zammı yapıldı, temmuzda da yüzde 3 zam yapılacak.

Hesaplamaya fark da dahil.

HAZiRANA KADAR ARTIŞ BEKLENTiSi

Kur etkisi, global piyasalarda emtia fiyatlarındaki artış ve talebe bağlı olarak gıda fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir fiyat ve maliyet baskısı oluşturmaya devam ediyor. Ekonomistlere göre, gelecek 3 ayda da bu etkinin enflasyona yansıması hissedilebilir. Merkez Bankası beklenti anketine göre yılsonu enflasyon tahmini yüzde 11.54.

Enflasyonda hazirana kadar artış beklentisi hakim. Haziran itibarıyla düşüş öngörülüyor. Hazirana kadar aylık ortalama yüzde 1 artış olursa ilk 5 aylık enflasyon yüzde 5.8’e ulaşacak. Haziranda da düşüş olmakla birlikte negatif bir enflasyon görülmezse ilk 6 ay için yaklaşık yüzde 6 hesabı yapılıyor. Rakamlar yüksek gelirse bu oran da yükselebilir. Yüzde 6’lık öngörüye göre memur ve emeklisi zamma ilave olarak yüzde 3 fark alacak. SSK ve Bağkur’lu emeklinin alacağı zam da yüzde 6 olacak.