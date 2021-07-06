Emekli ve memura zam! 18 milyon kişinin maaşı artacak

Milyonlarca kişinin Temmuz 2021 itibarıyla Ocak 2022’ye kadar alacağı maaşı belirleyen enflasyon verisi dün açıklandı. Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisanda yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 yükselmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran enflasyonunu da yüzde 1.94 olarak açıkladı. Böylece son 6 aylık enflasyon yani emekli, memur, yaşlı ve engelli vatandaşların alacağı zam yüzde 8.45 oldu.

MEMUR ÜCRETİNE ENDEKSLİ

Yasaya göre; memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle 2 yılda bir tespit ediliyor. Bu zamlar ocak ve temmuzda maaşlara yansıtılıyor. Eğer bu aylarda son 6 aylık enflasyon toplu sözleşmede belirlenen rakamları aşıyorsa, aşan tutar maaşlara fark olarak ekleniyor. 65 yaş aylığı ve engelli aylıkları da memur maaş zammına endeksli olarak yükseliyor. SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise 6’şar aylık enflasyona endeksli.

TOPLAMDA YÜZDE 17'Yİ AŞTI

SSK ve Bağkur emeklisi ocak itibarıyla 6 aylık (Temmuz-Aralık 2020) enflasyona göre yüzde 8.36 zam almıştı. Memur ve memur emeklilerine de toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Ancak enflasyon yüzde 8.36 çıkınca yüzde 4.36’lık bir fark oluşmuştu. Ocak 2021’de ise maaşta yüzde 3 toplu sözleşme artışı yapılmıştı ve yüzde 4.36’lık enflasyon farkıyla toplam zam yüzde 7.36 olmuştu. Dünkü rakamlarla SSK ve Bağkur emeklisinin maaşı yılbaşından bu yana kümülatif yüzde 17.5, memur ve memur emeklisinin maaşı da yüzde 16.40 artmış oldu.

EN DÜŞÜK NE KADAR?

Ocakta memur emeklisinin en düşük maaşı 3.021 liraya çıkmıştı. Haziran enflasyonuyla birlikte bu maaş 3.276 liraya yükseldi. 25 yıl hizmeti olan 1’inci derece ve 4’üncü kademeden emekli öğretmen emeklisinin 3.715 liralık maaşı 4.029 liraya ulaştı. Lise ve daha alt öğrenimlerden mezun olan 30 yıllık 3’üncü derecenin 1’inci kademesindeki polis emeklisinin maaşı 3.200 liradan 3.470 lira çıktı. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 3.523 liradan 3.782 liraya yükselmişti. Dün oluşan fark ve yüzde 3’lük toplu sözleşme zammıyla en düşük memur maaşı 4.102 liraya çıkmış oldu.

EMEKLİ İKRAMİYESİ DE VAR

Ramazan Bayramı’ndan hemen önce bayram ikramiyesi 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılmıştı. Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başlıyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-19 Temmuz arasında belirlenen tarihte yatması bekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak.

TABAN 1500 LİRA DUL VE YETİME HİSSE ORANINDA

Koronavirüs önlemleri kapsamında Mart 2020’de çıkan yasa ile en düşük emekli aylığı 1.500 liraya yükseltilmişti. Yani bu maaşın altında alan emekli yok. Emeklinin dul ve yetimi de kendisine düşen hisse oranında maaş alıyor. Zamlar da hisse oranında yansıtılıyor. 2021’in ilk 6 aylık enflasyonuna göre en düşük esnaf Bağkur emekli maaşı 1.763 liradan 1.912 liraya, en düşük tarım Bağkur emeklisi maaşı 1.662 liradan 1.802 liraya çıktı. SSK’lılardan en yüksek maaşı intibaktan yararlandıkları için 2000 yılından önce emekli olanlar alıyor. Buna göre; 2000’den önce emekli olan SSK’lının en düşük maaşı ocakta 2.420 liraydı. Dün itibarıyla bu taban maaş da 2.624 liraya çıktı.

14 GÜNLÜK PARA YATACAK

Memurlar ayın 15’inde maaş çekiyor ve kurumlar yetiştirebilirse zamlı maaşlar o tarihte hesaba geçecek. Memura ayrıca 1-14 Temmuz’u kapsayan fark da yatacak. Bunun 15 Temmuz’dan sonra 4-5 gün içinde yani bayramdan önce yatması bekleniyor. Memur emeklisi ise her ayın 1-5’i arasında maaş alıyor. Bu ay maaşını çekene zam ve fark eklenmedi. SSK ve Bağkur emeklileri zamlı maaşlarını ayın 17’sinden itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre alıyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada emekli maaşlarının Kurban Bayramı öncesi ödeneceğinin müjdesini verdi. Yani zamlı maaşlar ve zam farkı 20 Temmuz’dan önce hesaba yatacak.