Emekli ve memurların zam oranları belli oldu! Kim ne kadar alacak?

Milyonlarca çalışan ve emeklinin 2022 yılında alacağı yeni ücretler enflasyona göre belirleniyor. Bunun için bazı veriler de ortaya çıkmaya başladı. Bugüne kadar açıklanan enflasyon rakamlarına bakıldığında 4 aylık enflasyon rakamı yüzde 6.72 olarak ortaya çıktı. Ancak kesin rakamın belirlenmesi için Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarının da belirlenmesi gerekiyor.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları ortaya çıkacak memur ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkı ile ilgili oranlar belirlenmiş olacak. Faruk Erdem bugünkü yazısında önemli detayları paylaştı:

ANKET YÜZDE 19.31 DEDİ

Kasım ayında 2021 yılı için yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu. Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2021 yılı enflasyon oranı beklentisi yüzde 19.31 oldu. Böylece 2022 yılında uygulanacak asgari ücret ve emekli memur zamlarıyla ilgili bir tahmini veri elimize ulaşmış oldu.

Bunun üzerinden şimdi hem zamları hem de asgari ücret rakamının etkilediği bazı ödemeleri hesaplayabiliriz.

NASIL ETKİLEYECEK?

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Bu emeklilerimizin zamları son 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Buna göre son 4 aylık enflasyon rakamı yüzde 6.72 oldu. Merkez Bankası'nın tahmini olan yüzde 19.31 rakamına göre Haziran 2021 ile Aralık 2021 arasındaki 6 aylık enflasyon ise yüzde 10.01 civarında gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.01 olarak uygulanacaktır.

Emekli Sandığı emeklisi zammı: Emekli sandığı emeklileri yani memur emeklileri toplu sözleşme zammı olarak yüzde 5 oranında artışı Ocak ayında maaşlarında görecekler. Bu artışa oluşan 6 aylık enflasyon farkı da eklenecek. Merkez'in yüzde 19.31'lik tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10.01 olduğunda emekli memurların alacağı zam yüzde 5 ve enflasyon farkı ise Temmuz'daki yüzde 3'ün üzerindeki 7.01'lik oran olacaktır. Bu durumda memur emeklileri yüzde 5+7.01 yani yüzde 12.01 zam alacak.

Memurlar: Yaklaşık 4 milyon memurun zammını da enflasyon rakamları etkileyecek. Buna göre memurlar da toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Enflasyon farkı ise yüzde 7.01 olarak yansıyacak. Böylece memurların 6 aylık zam oranları da yüzde 12.01 olacak.

ASGARİ ÜCRET ARTACAK

Enflasyon rakamları memurların ve emeklilerin zamlarını doğrudan etkilerken asgari ücret rakamlarının belirlenmesinde de önemli bir rol oynuyor. Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu toplanarak 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti belirleyecek.

Son 10 yıllık artışlara bakıldığında asgari ücret artışlarının bir önceki yılın enflasyonundan 5-7 puan arasında daha yüksek belirlendiği görülüyor. Buradan yola çıkılarak bir hesaplama yapıldığında ise yüzde 19.31'lik Merkez bankası enflasyon tahminine göre asgari ücret artışı yüzde 25-30 civarında olabilecek.

Bu durumda brüt asgari ücret en az 4.471,87 TL olurken net asgari ücret ise 3 bin 532 lira 38 kuruşa çıkabilecek.

Daha önceki tahminlerimizde de asgari ücretin 3400 TL ile 3750 TL arasında olabileceğini hesaplamıştık.