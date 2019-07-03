Emekli ve memurun zam günü

Bir başka deyişle, 12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memur 6 ayda bir enflasyondaki artışa paralel zam alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; enflasyon ilk 5 ayda kümülatif yüzde 4.98 oldu. Bugün saat 10.00’da ise haziran ayı enflasyonu belli olacak. Böylece memur, memur emeklisi, SSK’lı ve Bağkurlu emeklinin 6 ay boyunca alacağı zam netleşecek.

SABİT KALSA DAHİ...

Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Ocak ve temmuz aylarında geriye dönük 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da toplu sözleşme zammına ekleniyor. Son yapılan toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocak ayında yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılacak. Memur ve emeklisi enflasyonun (TÜFE) sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0.98’den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.