Memur ve emekli memur zam oranları 3 Ocak tarihinde belli oldu. Buna göre, toplu sözleşmede yüzde 5 olarak anlaşılan zam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla yüzde 7,5 olarak güncellendi. Bununla birlikte en düşük emekli maaşı da 2 bin 500 TL oldu. Geçen hafta içinde de memur ve emekliye ek zammını da kapsayan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şimdi gözler SSK, Bağ-Kur emekli zam farklarının yatırılacağı tarihe çevrildi…

EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli zam farkı da dahil olmak üzere, memur ve emekli memura zam, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), kademeli doğalgaz tarifesi ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Karar 22 Ocak 2022 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iki milyonu aşkın emeklinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları için ödemelerin 27 Ocak'ta yapılacağını duyurdu.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve emekli maaş zammı Temmuz 2021’de yapılan 6. dönem toplu sözleşmesinde 2022 yılının ilk ayı için yüzde 5+enflasyon farkı şeklinde anlaşmaya varılmıştı.

Asgari ücrete yapılan yüzde 50,5 oranındaki zammın ardından memur ve emeklilerde de ek zam beklentisi oluşurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon farkının açıklandığı gün gerçekleşen kritik Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplu sözleşmede yüzde 5 olarak açıklanan zam oranına yüzde 2,5 oranında ek zam yapıldığını duyurdu.

Böylelikle memur maaş zammı, yüzde 30,5’e ulaşırken, en düşük emekli maaşı da 2 bin 500 TL oldu.

Memurlar, zamlı maaşlarını 15 Ocak’ta alırken, SSK emeklileri 17-26 Ocak tarihlerinde Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaşlarını alacaklar.