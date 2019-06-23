Emekli zammına 10 gün kaldı!

Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı. 10 gün sonra tüm emekliler zam oranlarını öğrenecek. 3 Temmuz'daki enflasyon verileri gelirlerde yaşanacak artışı ortaya koyacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.

Memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Temmuz zammı ile maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödeme tutarı da yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.99 zam göründü.

Merkez Bankası'nın son açıkladığı beklenti anketine göre ise zam oranı yüzde 5.94'ü bulacak. Buna göre gelirlerde 66,85 ile 333,02 lira arasında artış yaşanacak. Memur emeklilerine ise 5 aylık enflasyona göre yüzde 5'lik artışa ilaveten yüzde 0.99 fark oluştu.

Son beklenti anketindeki tahmine göre ise enflasyon farkı yüzde 1.94'ü bulacak ve temmuz zammı yüzde 6.94'e ulaşacak. (Takvim)