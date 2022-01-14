Ekonomi Emekliler dikkat! Tatil düzenlemesi yapıldı: Maaşlar...

Emekliler dikkat! Tatil düzenlemesi yapıldı: Maaşlar...

Ekonomi

Emekliler dikkat! Tatil düzenlemesi yapıldı: Maaşlar...

SSK ve Bağ-Kur aylık ödemeleri cumartesi gününe rastlaması halinde cuma günü, pazar gününe rastlaması halinde ise pazartesi günü ödenmekteydi. SSK ve Bağ-Kur aylıklarına tatil düzenlemesi yapıldı. Maaşlar resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelirse... İşte son dakika haberinin detayları...

14 Ocak 2022, Cuma 15:35 Son Güncelleme:
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SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre aylık ödemeleri resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödenecek.

TATİL GÜNÜNE DENK GELDİĞİNDE CUMA YA DA PAZARTESİ ÖDENİYORDU

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemeleri cumartesi gününe rastlaması halinde cuma günü, pazar gününe rastlaması halinde ise pazartesi günü ödenmekteydi. Resmi tatil olan 23 Nisan ve 19 Mayıs günlerine rastlayan ödemeler de yine bir sonraki gün ya da bir önceki gün ödenmekteydi.

SSK VE BAĞ-KUR'LU DİKKAT! MAĞDURİYET GİDERİLDİ

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 69. maddesinde yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren hafta sonu ya da resmi tatil günlerine rastlayan aylık ödemelerinin aynı gün ödenmesi olanağı getirildi. Böylece sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme günü konusunda yaşadıkları mağduriyet giderildi.

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