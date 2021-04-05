Ekonomi Emekliler harekete geçti! Ücretsiz olsun

Emekliler harekete geçti! Ücretsiz olsun

Ekonomi

Emekliler harekete geçti! Ücretsiz olsun

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), yaşlıların büyük bölümünün Kovid-19 aşısı olduğunu belirterek, emeklilerin kamuya ait eğitim ve sosyal tesislerle kamplardan bu yıl ücretsiz ya da düşük ücretlerle yararlandırılmasını talep etti.

05 Nisan 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, pandemi nedeniyle yaşlıların bir yıldır sosyal hayattan uzak kaldığını belirterek, “Çoğu koronavirüs aşısı oldu. Önerimiz; yaşlıların, kamuya ait eğitim ve sosyal tesisler ile kamplardan bu yıl ücretsiz ya da düşük ücretlerle yararlanması. Bu isteği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a mektupla ilettik” dedi.

ÖZELE DE ÇAĞRI

Özel sektöre ait turizm işletmelerinde de emeklilerin tatil yapmalarının teşvik edilebileceğini anlatan Kazım Ergün “Bu proje, turizm sektörünü hareketlendirilebilir. Bu öneriler hayata geçerse sokağa çıkma kısıtlaması döneminde özveri gösteren yaşlılarımız bir bakıma böyle bir yolla mükafatlandırılmış olacak. Yaşlılarımızı mutlu edecek, motivasyonlarını artıracak bu uygulamanın hayata geçirilmesini hükümetimizden istiyoruz” diye konuştu.

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