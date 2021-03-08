Emekliler hastalık ve yalnızlıktan korkuyor

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatma Arpacı direktörlüğündeki araştırma, Türkiye genelinde yüzde 27.2’si kadın, yüzde 72.8’ü erkek olmak üzere 2 bin 450 emekli ile görüşülerek gerçekleştirildi.

SÜREKLİ İLAÇ KULLANAN FAZLA

Araştırma; emeklilerin yüzde 41.8’inin çeşitli korkuları bulunduğunu, bunların arasında hastalık, yalnızlık ve ölüm korkusunun ilk sıralarda yer aldığını ortaya koydu. Araştırmaya katılan emeklilere hastalık ve rahatsızlık durumları da soruldu. Bu soruya emeklilerin yüzde 60.2’si ‘hastayım/rahatsızım’, yüzde 39.8’i ‘sağlıklıyım’ yanıtını verdi.

Emeklilerin yüzde 64’ünün sürekli kullandığı ilaç ya da ilaçlar varken, yüzde 36’sının sürekli kullandığı bir ilaç bulunmuyor.

AYLIK GELİR YETERLİ DEĞİL

Emeklilere geçim koşullarına dair sorular da yönetildi. Emeklilerin yüzde 82.7’si aylık gelirinin yeterli olmadığını beyan ederken, yüzde 17.3’ü gelirinin yeterli olduğunu belirtti. Gelirini yeterli görmeyenlerin yüzde 55.6’sı borcu olduğunu, yüzde 44.4’ü ise borcu bulunmadığını kaydetti. Borcu olan emeklilerin yüzde 44.7’si kredi, yüzde 26.8’i kredi kartı, yüzde 8.1’i kredi ve kredi kartı, yüzde 5.2’si altın, yüzde 3.9’u da döviz borcu bulunduğunu söyledi.



