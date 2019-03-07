Emekliler temmuz ayında en az 119 lira alacak

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı temmuzda değişecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memur emeklileri fark alıp almayacağını öğrenmek için bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyonu merak ediyor. Ancak enflasyon ne kadar çıkarsa çıksın, memur emeklilerinin en az yüzde 5 zam alacağı kesin. Memurlar için yapılan toplu sözleşmede temmuz ayı zam oranı yüzde 5 olarak belirlenmiş, 2019'un ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark verileceği karara bağlanmıştı. Buna göre; memur emeklilerinin maaşına temmuzda yüzde 5 zam yapılacak, ayrıca enflasyon farkı oluşursa bu da maaşlara yansıtılacak.

GÖZLER 3 TEMMUZ'DA

Yüzde 5'lik temmuz zammı, memur emeklilerine en az 118,98 lira gelir artışı getirecek. En düşük maaşta bu tutarda artış yaşanacak. Halen en düşük aylık 2 bin 379 lira 59 kuruş seviyesinde. Bu maaş yüzde 5 zam ile 2 bin 498 lira 57 kuruşa yükselecek. Eğer enflasyon farkı oluşursa, gelir daha da artacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı, memur emeklilerinin enflasyon farkı alıp alamayacağı, 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerle ortaya çıkacak.

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