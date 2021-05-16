Emekliler tercih ediyor! Dikkat çeken araştırma...

Türkiye genelinde 610’u kadın ve 1840’ı erkek toplam 2450 emeklinin katıldığı araştırma, emeklilerin çoğunun şehir merkezinde ve müstakil konutlarda yaşama isteğini ortaya koydu.

FIRSAT BULAN TAŞINIYOR

Araştırmada, emeklilere konutlarının mülkiyet durumu ve konut tipi ayrı ayrı soruldu. İlk soruyu, emeklilerin yüzde 77’si ‘ev sahibiyim’, yüzde 23’ü ‘kiracıyım’ şeklinde cevaplarken, yüzde 44’ü ‘bağımsız konutta yaşıyorum’, yüzde 56’sı ‘apartman dairesinde yaşıyorum’ yanıtını verdi. Emeklilerin yüzde 55’i uygun fırsatlar sunulursa konutundan taşınmayı düşündüğünü, yüzde 45’i düşünmediğini ifade etti.

SAĞLIK İLE İLGİLİ ENDİŞELER ÖNE ÇIKIYOR

Emeklilerin yüzde 79.6’sı oturacağı konutun yeriyle ilgili tercihini hastane ve diğer sağlık kurumlarına yakın olmasını gözeterek yapacağını dile getirdi. Araştırmaya katılanların yüzde 55.6’sı uygun fırsatlar sunulursa müstakil konutta, yüzde 30’u apartman dairesinde, yüzde 7.6’sı tüm hizmetlerin (öğün, temizlik vb.) sağlandığı bağımsız bir konutta, yüzde 5.9’u başkalarıyla yaşayabileceği bir konutta, yüzde 0.9’u ise huzurevinde yaşamayı tercih ettiğini aktardı.

YARISI KART KULLANIYOR

Araştırma kapsamında emeklilere geçim koşullarına dair sorular da yöneltildi. n Emeklilerin yüzde 82.7’si gelirinin yeterli olmadığını beyan ederken, yüzde 17.3’ü gelirinin yeterli olduğunu ifade etti. n Kredi kartı kullanımı ile ilgili soruya, emeklilerin yüzde 47.5’i ‘kullanıyorum’, yüzde 52.5’i ‘kullanmıyorum’ yanıtını verdi. n Kredi kartı kullanan emeklilerin 56.7’si 1, yüzde 30.8’i 2, yüzde 8.9’u 3, yüzde 3.6’sı ise 4 ve daha fazla kart kullandığını belirtti. n Emeklilerin yüzde 22.1’i aylık ortalama gelirinin dörtte birini, yüzde 46.4’ü yarısını, yüzde 18’i dörtte üçünü, yüzde 13.5’i ise tümünü gıda maddelerine harcadığı yanıtını verdi.



