Ramazan ayının başladığı günden bu yana emekliler bayram ikramiyelerinin verileceği tarihi bekliyordu. Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramilerinin tarihi belli oldu. Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte emekli ikramiyelerinin verileceği tarih…

Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi 31 Mayıs'ta verilecek. 12 milyon emekli ve hak sahibine 10.7 milyar TL ikramiye ödenecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı. Bakan Selçuk, cuma günü ödenecek ikramiye miktarının 10,7 milyar lira olduğunu belirtti. Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 1, 2 ve 3 Haziran’da yatacağını belirten bakan Selçuk, Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1’i ila 5’i arasında ödendiğini hatırlattı. Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran’a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran 2019 tarihinde Pazartesi günü yapılacağını söyledi. Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum" dedi.