Emeklilere bu yıl 4.100 TL ek ödeme

Sözleşme gereği promosyon 3 yıl için geçerli olacaktı. Yani sürenin dolmasına sayılı günler kaldı. Bu ayın sonundan itibaren emeklilere, ikinci promosyonları ödenmeye başlayacak. SGK, Bankalar Birliği ile masaya oturacak. Emekliler taahhüt süresi dolar dolmaz, bankasını seçip promosyonunu alacak. 300-450 lira arasında olan taban promosyonların artırılması gündemde. Şu anda bazı bankalar 1.250 liraya kadar promosyon verirken müşteri getirenlere ödeme de yapıyor ve bu tutar 2.100 liraya kadar çıkıyor.

İlk ikramiye mayısta

Diğer yandan emeklilere bu yıl da iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik yapılmazsa 1000’er lira ödenecek. Ancak emekliler, ikramiyeye ‘enflasyon güncellemesi’ ya da ‘her yıl vergi ve harçlara yapılacak artışı gösteren yeniden değerleme oranının yansıtılması’ beklentisini taşıyor. Enflasyon oranında bile artış olsa 100-150 liralık fark eklenmesi anlamına gelir. Artışla ilgili net bir açıklama henüz yok. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Yani toplamda emekliye bu yıl 4.100 liraya varan ek ödeme yapılması mümkün olacak.