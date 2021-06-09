Bankalar özellikle emekliler için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu fırsatlardan en çok rağbet göreni de faizsiz kredi imkanı oldu. SGK ya da BAĞ-KUR emeklisi olan vatandaşlarla birlikte malulen emekli olanların da kullanabileceği faizsiz kredi fırsatı için bankalar birtakım şartlar belirlemiş durumda. Peki, emeklilere faizsiz kredi veren bankalar hangileri? İşte emekliye faizsiz kredi şartları…

EMEKLİLERE FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Emeklilere faizsiz kredi veren bankaların listesi aşağıdaki gibidir. Gerekli şartları taşıyan vatandaşlar, emeklilere faizsiz kredi fırsatından yararlanmak için bu bankalara başvuru yapabilir.

Vakıf Katılım Bankası, (KAR PAYI)

Ziraat Katılım, (KAR PAYI)

Albaraka Türk Katılım Bankası, (KAR PAYI)

Türkiye Finans Katılım Bankası (KAR PAYI)

EMEKLİYE FAİZSİZ KREDİ ŞARTLARI NELER?

Emeklilere faizsiz kredi veren Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım, Albaraka Türk Katılım Bankası ve Türkiye Finans Katılım Bankası’nın bazı şartları bulunuyor.

Bu şartlardan en önemlisi; aylık taksitler, emeklinin maaşının %70 oranını aşmamalı

Kişinin, kredi çekmek istediği bankadan başka herhangi bir bankada kredisi olmamalı.

Kredi çekmeyen isteyen emekli 75 yaşından büyük olmamalı.

Kredi çekmek isteyen emeklinin sicili temiz olmalı

Kredi çekecek emeklinin üstünde hiçbir biçimde icra veya kırmızı kalem bulunmamalı

Emekli, herhangi bir bankanın kara listesinde olmamalı

Faizsiz kredi başvurusu yapan emekli başka bir yerde çalışıyorsa kazancını bankaya ibraz etmeli.

Bankanın ipotek istemesi halinde emekli, eşinden izin belgesi almalı

EMEKLİYE FAİZSİZ KREDİ NASIL HESAPLANIR?

Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar kredi işlemlerine başlamadan önce emeklinin maaşına göre hesaplamalar gerçekleştirir. Bu hesaplamalara göre, örneğin 1000 lira emekli maaşı alan kişiler aylık 500 lira ödemeli kredi imkanından yararlanabiliyor.

Bin 500 lira emekli maaşı alanlar için aylık ödeme miktarı 650 lira olan kredi imkanları sağlanabiliyor. Aylık 2 bin 500 lira ve üstü emekli maaşı alan emekliler için aylık ödemesi 750 lira miktarında kredi imkanları sunulabiliyor.

Sonuç olarak, emeklinin aldığı emekli maaşı ne kadar yüksek olursa faizsiz olarak çekebileceği kredi de artıyor.