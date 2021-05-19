Emeklilere güzel haber! O parayı geri alabilirsiniz…

Ev sahiplerinin belediyelere ödediği Emlak Vergisi'nde ilk taksitinin ödenmesi için son 13 gün.. Konut sahipleri, rayiç bedelin binde 1'i (büyükşehirlerde binde 2'si) oranında, işyeri sahipleri rayiç bedelin binde 2'si (büyükşehirlerde binde 4'ü) oranında vergi ödüyor. Ancak bazı şartları taşıyan vatandaşlar Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor.

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisi, 1319 sayılı kanun gereğince taşınmazlardan yıllık olan dolaysız bir vergidir. Bu vergi, 1986 yılından beri belediyeler tarafından tahsil edilmektedir.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDÜYOR?

Belediye sınırları içinde konut ve iş yeri olanlar emlak vergisi ödüyorlar. Yani bir taşınmazın tapusunda ismi geçen herkes emlak vergisi mükellefi haline geliyor.

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Emlak vergisi her yıl tek veya iki taksit halinde ödenir. İlk taksit yılbaşından başlayarak mayıs ayının sonuna kadar ödenebilir. İkinci taksit ise kasım ayının sonuna kadar ödenebilir. İki eşit ödeme yapmayı beklemeden tek taksitle de yıllık verginizi ödeyebilirsiniz. Her yıl metrekare tutarlarında değişiklik olabileceği için güncellenmiş tutarları mutlaka kontrol edin.

VERGİ ÖDENMEZ İSE NE OLUR?

Bu vergiyi zamanında ödemezseniz, aynı kredi borçlarınızda olduğu gibi, gecikme oranında ceza ödersiniz. Bu ceza, geciktirdiğiniz her gün için ödenir.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEZ?

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ve 18 yaşından büyük ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler. Gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.

HER KONUT İÇİN İSTİSNA BULUNUYOR MU?

Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar da yararlanamıyor. Engelli, gazi ve dul yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor.

AYNI EV İKİ KİŞİNİN ÜZERİNDEYSE NE YAPILACAK?

200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar.

YURTDIŞINDAN EMEKLİ OLANLAR DA HAK SAHİBİ OLABİLİYOR MU?

Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Dolayısıyla yurtdışından emekli olanlar emlak vergisi ödemek zorunda.

VERGİ İSTİSNASINDAN FAYDALANMAK İÇİN İLGİLİ KONUTTA OTURMA ŞARTI VAR MI?

Hayır. Bu evde oturmanız ya da kiraya vermiş olmanız hakkınızı kaybettirmiyor. Bu evde oturmayıp başka yerde kirada oturuyorsanız da emlak vergisi ödemiyorsunuz. Ancak kira gelir vergisi alınıyor.

ÖLÜM MAAŞI ALANLAR DA YARARLANABİLİR Mİ?

Bankalarındaki paralarından dolayı kazanç elde eden emekliler de muafiyetten yararlanabiliyor. Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemiyor.

BU KONUDA MÜRACAAT ETMEK GEREKİYOR MU?

Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor. Bildirimde bulunmazsanız size vergi çıkacaktır.

YANLIŞLIKLA ÖDENEN VERGİLER GERİ ALINABİLİR Mİ?

Evet, 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz. Bunun için o dönemlerde de şartları taşıdığınızı gösterir belgelerle belediyeye müracaat etmelisiniz.

ARSASI OLAN EMEKLİLER BU HAKTAN YARARLANABİLİR Mİ?

Hayır, vergi istisnası sadece konutlar için geçerli. İşyeri olanlar da yararlanamıyor.

KAT İRTİFAKLI TAPU SAHİPLERİ İÇİN DURUM DEĞİŞİR Mİ?

Kat irtifakı tapusu olanlar da diğer şartları yerine getirmişlerse emlak vergisi ödemezler.

HEM KENDİSİNİN HEM EŞİNİN EVİ OLAN EMEKLİ VERGİ ÖDER Mİ?

Hayır ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor.

YENİ EMEKLİ OLANLAR DA YARARLANABİLİR Mİ?

Yıl içinde emekli olup maaş almaya başlayanlar diğer şartları taşıyorlarsa bir sonraki yıl için müracaat ederek vergi ödemeyecekler. Yani 2021 yılı içinde emekli olanlar 2022 yılında emlak vergisi ödemeyecek.

ÖRNEK HESAP

İstanbul'daki bir evin 2020 yılına ait emlak vergi değeri: 250.000 TL

2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı: (yüzde 9.11/2): yüzde 4.55

Meskenin 2021 yılı emlak vergi değeri: 261.375 TL

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri: 261.000 TL

Bu değerin binde 2'si: 522 TL







