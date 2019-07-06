Kurban Bayramı’na yaklaşık 1 ay kaldı. Emeklilerde Kurban Bayramı hazırlıklarını yapmak için emekli ikramiyelerinin yatacağı tarihi merak ediyor. Peki, Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte Emekli ikramiyelerinin verileceği tarih…

2019 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekliler bu yıl da Kurban Bayramları öncesi bin lira bayram ikramiyesi alacak. 2018'de toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yılki ödemelerin ilkini Ramazan Bayramı’nda aldı. Bu yılın ikinci bayram ikramiyesini de Kurban Bayramı öncesinde alacak. Emekliler Kurban Bayramı İkramiyesini ağustosta cebine koyacak.

İkramiyeden yeni emekliler de yararlanabilecek. Bu yıl Ramazan Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. 10 Ağustos arife günü. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 14 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak.

Emeklilerin hesabına bin lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 5-9 Ağustos arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ikinci bayram ikramiyesini almış olacak. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ikinci ikramiyesi Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak. Ödemelerin kesin tarihini SGK duyuracak.



