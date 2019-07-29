Emeklilerin gözü ağustos ayında! Hem ikramiye hem de...

Milyonlarca memurun ve emeklinin gözü toplu sözleşme görüşmelerinde. Emeklilerin bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacağı ağustos ayına, toplu sözleşme görüşmeleri de damgasını vuracak.

Görüşmelerde emekliler için pek çok talep masaya yatırılacak. Sadece 2 yıllık zam oranları değil, ek gelir yaratacak talepler de karara bağlanacak.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu Sen, geçen hafta taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sundu. Buna göre; emeklilere aile yardımı, ücretsiz ulaşım, sosyal tesislerde indirim, aynı görevi yerine getirmiş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının kapatılması, yaşı bekleyenlere Genel Sağlık Sigortası (GSS) imkanı gibi talepler dikkati çekiyor.

İşte bu hafta kurulacak toplu sözleşme masasında ele alınacak taleplerden bazıları:

-Emeklilere aile yardımı verilsin

-Emekliler yaş sınırı olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlansın

-Aynı unvanla kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum farklılığı kaynakllı emekli maaşı farkının giderilmesi için düşük maaş sahgiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme olsun.

-Emekliler ile bunların dul aylığı veya yetim aylığı bağlanmasına müstahak yakınları; kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.

-Tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre emeklilik aylığı veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için tamamlanması gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar; emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanların kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere ilişkin hükümler çerçevesinde GSS'den yararlandırılsın.

SSK VE BAĞ-KUR'LULAR DA BEKLİYOR

Toplu sözleşme görüşmelerini sadece memur emeklileri değil, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yakından takip edecek. Daha önce banka promosyonu ve bayram ikramiyesi de toplu sözleşme masasında konuşulmuş, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. Bu toplu sözleşme görüşmelerinde de memur emeklileri için sağlanacak kazanımların, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılması bekleniyor. (Takvim)