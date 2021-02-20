Emeklilerin gözü ağustos ayında! Toplu zam...

Milyonlarca memuru ve emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayında yapılacak. Toplu sözleşmede hem 2022 ve 2023 yıllarının zamları belirlenecek hem de sosyal ve mali haklarda yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de toplu sözleşme kapsamına girmek istiyor.

TEK ÇATIDA ZAM

Halen memur emeklilerinin zamları memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. Eşit zam sisteminin hayata geçirilmesini isteyen SSK ve Bağ-Kur'lular, "Madem aynı çatı altındayız, ayrı zamlar olmamalı. Tüm emekliler için toplu sözleşme yapılmalı" çağrısı yapıyor. Emekliler, toplu sözleşmeyle zamların belirlenmesinin maaşlarda iyileştirme yolunu da açacağının altını çiziyor. Toplu sözleşmenin hayata geçirilmesi halinde, emekliler arasında farklı zam sistemleri son bulacak. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı bir arada belirlenecek. Düşük maaşlı olanlara iyileştirme de daha kolay olacak.

10 İSTEK

Emeklilerin pek çok talebi var. İşte öne çıkan talepler:

Taban aylık yeniden artırılsın, asgari ücrete eşitlensin. Aylıklara yüzdeli yerine seyyanen zamlar yapılsın. Ek ödeme maaşın yüzde 4-5'inden 10'una yükseltilsin. 2000 sonrasında emekli olanlar için de intibak düzenlemesi yapılsın. Aile yardımı, çalışanlara yapıldığı gibi, emeklilere de verilsin. Bayram ikramiyeleri 'yeniden değerleme' ölçütüne ya da 'enflasyona' endekslensin. Sağlıkta katkı payı alınmasın. Yaş sınırı olmaksızın toplu taşıma araçları ücretsiz olsun. Yaşı bekleyenler Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın. İndirimli tatil imkanı sağlansın. (Takvim)