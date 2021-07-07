Ekonomi Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeniyor! Tarih belli oldu

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeniyor! Tarih belli oldu

Ekonomi

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeniyor! Tarih belli oldu

Emeklilerin Kurban Bayramı'nda alacağı ikramiyenin yatırılacağı tarih belli oldu. SSK ve Bağ Kur emeklileri dikkat! Bakan Bilgin, emekli ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 10:10 Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının; SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını söyleyen Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz’da birlikte ödeneceği bilgisini verdi.

Bakan Bilgin, “Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYE ÖDEME GÜNLERİ

SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021/Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günü ise şöyle:

“17, 18, 19, 20, 21 Temmuz 2021 olanların 13 Temmuz 2021. 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz 2021 olanların 14 Temmuz 2021”

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