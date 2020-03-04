Emeklilerin promosyon ödemeleri belli oldu

Yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı;

1500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL,

1500-2500 TL arasında olan emeklilere 625 TL,

2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Ödemeler anlaşmayı müteakiben peşin olarak yapılacak. Böylece promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlanmış oldu.

Bu kapsamda 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar TL promosyon ödemesinin yapılmasını öngörülüyor.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿İlk olarak 2017 yılında promosyon ücreti almaya hak kazanan emekliler geçen üç yıllık sürenin ardından yeniden promosyon ücreti almaya hak kazandı. Var olan sistemde maaşı 1.000 lira altında olanlara 300, Bin iki bin TL arasında olanlara 375, 2 bin lira üzeri olanlara 450 lira promosyon ücreti veriliyordu. Şubat ayı içerisinde sona eren sözleşmenin ardından yeni rakam için SGK ve bankalar arasında kritik anlaşma bugün gerçekleştirildi.

Promosyon ödemeleri başladı mı?

Emekli promosyon ödemeleri 1 Mart 2020 yılı itibariyle başladı. Promosyon alabilmek için emeklilerin maaşını aldıkları bankalara gidip 3 geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.

Promosyon ücretlerine zam yapıldı mı?

Emekli promosyon ücretleri konusunda özel bankaların yüksek promosyon teklifleri emekli vatandaşları cezbetmeye devam ediyor. Bazı bankalar Bin liraya kadar emekli promosyon ödemesi yaparken en yüksek promosyon ödemesi yapan banka ise QNB Finansbank olarak öne çıkıyor. Bankanın yüksek emekli aylığı alanlara 1.250 liraya varan promosyon ödemesi yaptığı biliniyor.

Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?

TEB, maaşı 999 TL'ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 1.000 TL promosyon sunuyor. Bankaya emekli müşteri getirenlere de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500 TL'ye varan ödeme yapıyor. Böylece promosyon 2.500 TL'ye çıkıyor.

QNB Finansbank, emeklilere 1.250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını yönlendirenlere, emekli başına 125 TL veriliyor.







