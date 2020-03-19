Ekonomi Emeklilerin promosyon ödemeleri onay beklenmeksizin hesaplarına yatırılacak

Emeklilerin promosyon ödemeleri onay beklenmeksizin hesaplarına yatırılacak

Ekonomi

Emeklilerin promosyon ödemeleri onay beklenmeksizin hesaplarına yatırılacak

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, "Promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verilmiştir" denildi.

19 Mart 2020, Perşembe 14:16 Son Güncelleme:
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Türkiye Bankalar Birliği, promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verildiğini bildirdi.

TBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere promosyon ödemesi taahhütname onayı alınmak koşuluyla yapılmaktadır.

Onay bankalar tarafından şube dışı kanallardan (ATM, İnternet/Mobil Bankacılık, SMS, Müşteri İletişim Merkezi) alınabilmekle birlikte, emeklilerimizin yoğunlukla banka şubelerini ziyaret ederek onay verdikleri görülmektedir.

Son dönemde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle, risk grubu içerisinde yer alan emeklilerimizin toplu taşıma gibi kalabalık ortamlara girerek sağlıklarını tehlikeye atmalarını önlemek amacıyla Promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verilmiştir.

Diğer taraftan maaşını farklı bankaya taşımak isteyen emeklilerin promosyonlarını kıstelyevm iade etmek koşulu ile maaşlarını aktarma hakkı herzaman saklı tutulacaktır."

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