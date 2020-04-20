Emeklilik fonlarınızda mevcut pozisyonunuzu koruyun

Katılım sigortacılığının önde gelen şirketlerinden Katılım Emeklilik’in Genel Müdürü Ayhan Sincek, yaşadığımız bu zor dönemde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve katılım sigortacılığının önemine dikkat çekti.

Çalkantılı dönemlerin güvenli limanının her zaman için BES fonları olduğunu belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Koronavirüs salgınına rağmen tasarruflarını BES’te değerlendirenlerin emeklilik fonlarından bir çıkış eğilimi yok. Dünyayla iç içe bir finansal piyasa düzeni dolayısıyla Türkiye’deki finansal enstrümanlarda da bu durumdan negatif yönde etkileniyor. Ancak akıllı tasarruf yapanlar, salgın sonrasında emeklilik fonlarının iyi getiri oluşturabileceğini ön görüyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan büyük finansal krizlerin ertesinde de finansal enstrümanların değerlenerek toparlandığını gözlemlemiştik. Bu tür dalgalanma zamanlarında emeklilik fonlarınızda mevcut pozisyonu korumanızı tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Sigortalı olarak kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun

Koronavirüs pandemisinin, insan yaşamının hiç beklenmedik zamanlarda insanların günlük rutininin sekteye uğrayabileceğini gösterdiğini vurgulayan Sincek, “Sigortalı olmak hem sizi hem de sevdiklerinizi güvence altına almak anlamına geliyor. Bu salgın da gösterdi ki günlük akışımız, alışkanlıklarımız hiç beklenmedik şekilde bozulabiliyor. Evde kalarak kendimizi nasıl koruyorsak, BES ve sigorta kapsamında kalarak da hayatta karşılaşacağımız beklenmedik olaylara karşı güvence altına girmeliyiz” şeklinde konuştu.



