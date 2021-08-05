Emeklilik müjdesi! 10 günden az çalışıyorsa...

Plaka sahipleri işveren, araçları kullanan şoförler de işçi konumunda. Dolayısıyla ücret, sigorta gibi hakları var. Şoförler diğer çalışanlara göre bazı durumlarda daha az çalışabiliyorlar. Bir başka deyişle 30 günde 10 günden az çalışması olan şoförler söz konusu. Ancak artık bu günleri tamamlama imkanları var.

10 GÜNDEN AZ ÇALIŞIYORSA

Şoför ay içinde 30 gün çalışıyorsa normal sigortası yapılıyor. 10 günden çok, 30 günden az çalışıyorsa kalan primlerini ödeyerek 30 güne tamamlayabiliyor. Ancak ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehiriçi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir veya birden fazla kişi yanında kısmi iş sözleşmesiyle 1 ay içinde 10 günden az çalışanlara, kendileri tarafından prim ödemeleri imkanı sağlandı. Bu sigortalılar, 5510 sayılı kanunun hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılıyor.

28 GÜN ÖDEME YETİYOR

Ay içinde 9 günden az çalışması olan şoför her ay için kendi cebinden 30 günlük prim ödeyerek gün kazanıyor. Üstelik bu yıl 28 gün prim ödeyenler 30 gün kazanabiliyor. Aylık çalışma süresini isteğe bağlı sigortaya primi ödemek suretiyle 30 güne tamamlayanların, kazandıkları süreler SSK’ya (4A sigortalılık statüsüne) sayılıyor. Bu sigortalılara, şartları yerine getirmeleri halinde emeklilik aylığı, ölümleri halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanacak. Kendileri ya da bakmakla yükümlü oldukları kişiler, Genel Sağlık Sigortası’ndan (GSS) sağlanan sağlık yardımlarından yararlanacaklar.

ŞARTLARI NELER?

Hizmet akdi, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmama (tarım da dahil), Kamu görevlisi olarak çalışmama, İsteğe bağlı sigortalı olmama, Banka sandıklarına tabi çalışmama, Gelir veya aylık almama, 18 yaşını doldurmuş olma.

ÖNCE KAYITLI ODA SONRA SGK

İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler, araç sahibiyle birlikte kayıt oldukları şoförler odasına müracaat edecek. Oda tarafından da onaylanan giriş bildirgesi ile bağlı bulunulan SGK müdürlüğüne gidilecek. SGK‘ya müracaatın ardından, yapılan araştırmalarda uygun görülenlerin sigortalılıkları devreye girecek. Bu durum sigortalılara gönderilen tebligatla da bildirilecek ve aylık ödemeler başlayacak.

PRİM İŞLEMLERİ

2021 için, ek-6 sigortalılarının ödemeleri gereken aylık prim tutarı; prime esas günlük kazanç tutarının 28 katı üzerinden hesaplanıyor. Buna göre 2021 yılı için asgari ücret üzerinden ödenecek aylık prim 1.185 lira olacak. İsteyen gelirinin yüzde 3’ü kadar da işsizlik sigortası primini (100 lira) cepten yatırarak işsizlik maaşından yararlanabilir.

BAŞKA ARAÇTA DA İŞ YAPIYORSA

SORU: Ek-6 kapsamında sigortalı olan şoför başka araçta da çalışması halinde ne yapmalı?

CEVAP: İkinci araç sahibiyle yapılan kısmi süreli iş sözleşmesinin SGK’ya bildirilip araçta bulundurulması yeterli. Bundan dolayı ikinci bir prim ödeme yükümlülüğü yok.

SORU: Ek-6 kapsamında çalışan emekli şoförlerin destek prim ödeme yükümlülüğü var mı? Maaşlarından herhangi bir kesinti yapılır mı?

CEVAP: Emeklilier ek-6 madde kapsamında çalışamaz. Emekli takside çalışıyorsa, taksi sahibi onu SSK’lı olarak sigortalı yapacak ve destek primi ödeyecek. Yani emekli maaşında düşüş olmuyor ama ücretinden destek primi kesiliyor.

SORU: Başka işverenin yanında ayda 10 günden fazla ya da tam gün süreli çalışanların durumu nedir?

CEVAP: Bir başka takside de 10 günden az çalışıyorsa Kısmi Süreli İş Sözleşmesi’ni araçta bulundurmaları yeterli olacak. 10 günden fazla çalışyorsa ek-6 kapsamında prim ödenemiyor.

İSTİFA YA DA İŞTEN ÇIKARILMA HALİNDE

İstifa edimesi ya da araç sahibinin işten çıkarması halinde kanunda belirtilen süre olan en geç 10 gün içerisinde durumun yazılı dilekçe ile SGK’ya ve vergi dairesine bildirilmesi gerekiyor.