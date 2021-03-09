Emeklilik yaşınız 54! Bir gün her şeyi değiştirir...

Posta yazarı Ekrem Sarısu okuyuculardan gelen soralara yanıt verdi! 30 Eylül 1971 doğumluyum. Staj sigortam 1987’de başladı. Ama sanırım staj sigortası sayılmıyor. 1994’teki sigorta girişimle 25 yıl hizmetim ve 8435 gün primim var. İki ay önce sigorta başlangıç tarihi olarak hangisinin dikkate alınacağına dair SGK’ya dilekçe verdim. Ama bir sonuç çıkmadı. Acaba 15 ay askerliği saydırıp erken emekli olabilir miyim? Askerliğimi 1994’ten önce yaptım. Suat GÜR

Sigorta başlangıcınızı tarih (gün, ay, yıl) yerine sadece yıl olarak bildirmişsiniz. Oysa başlangıçta bir gün bile emekli olma şartlarını değiştirebiliyor. Sigortalılık süreniz ve priminiz yeterli olduğundan, sigorta başlangıcınız 23 Mayıs 1994’ten önceyse bundan sonra prim ödemeseniz de 54 yaşınızı, sonraki bir tarih ise 55 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Şayet sigorta başlangıç tarihiniz 23 Şubat 1994’ten önceki bir tarih ise askerliğinizi borçlanmanız halinde 53 yaşınızı, sigorta başlangıç tarihiniz 23 Ağustos 1994’ten sonraki bir tarih ise askerlik sürenizi borçlanmanız halinde, 54 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

7000 GÜN PRİMİNİZ VARSA OCAK 2022’DE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

10 Ocak 1964 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 15 Mayıs 2001. Halen aktif olarak çalışıyorum. Kaç yaşında emekli olabilirim? Emeklilik dilekçemi ne zaman vermem gerekiyor. Gülüstan BÜLBÜL

Prim ödeme gün sayınızı bildirmemişsiniz. Prim ödeme gün sayınıza göre iki şekilde emekli olabilirsiniz: 1) 7000 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olarak. Başladığınız günden beri ara vermeden prim ödemişseniz 7000 günden fazla priminiz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız 10 Ocak 2022’de emekli olabilirsiniz. 2) 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olarak. Bu seçenekte de 4500 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız 15 Ocak 2026’da emekli olabilirsiniz.





58 YAŞI DOLDURACAKSINIZ

3 Mayıs 1974 doğumluyum. Tarım Bağkur başlangıç tarihim 1 Nisan 1999. Toplam 8002 gün prim ödemem var. Aralıksız prim ödüyorum. Daha hangi tarihe kadar prim ödenmesi gerekiyor? Emre ATEŞ

İki şekilde emekli olabilirsiniz:

1) 9000 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olarak. Bu seçenekte 998 gün daha prim ödeyerek priminizi 9000 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşınızı dolduracağınız 3 Mayıs 2032’de emekli olabilirsiniz.

2) 5400 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olarak. Bu seçenekte de 5400 gün prim ödemiş olmanız şartıyla 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.