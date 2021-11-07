Emeklilikte flaş talep! Geriye dönük borçlanma hakkı…

Geçmişte işyeri açmış ya da şirket ortağı olmuş bu nedenle de vergi kaydı bulunan yüz binlerce kişi bulunuyor. Normal şartlarda devletin vergi kaydı olanları otomatikman sigortalı yapması yani Bağkur’a kaydettirmesi gerekiyordu. Ancak bu çeşitli nedenlerle gerçekleşmedi. Gerçekleşmediği gibi art arda çıkan farklı yasalarla adeta bu hak esnafın elinden alındı. Önce şans tanındı ama o günkü koşullarda parası veya haberi olmayan birçok kişi bu fırsatı kaçırdı ve mağdur oldu.

Bu mağduriyeti özellikle 2000’den önce kaydı olanlar yaşadı. Bu durumdaki esnaf yeni bir hak tanınmasını istiyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dün bu konuda bir açıklama yaparak, 4 Ekim 2000’den önce oda ve vergi kaydı olan binlerce esnafın olduğunu söyledi. Palandöken, “Sosyal güvenliğin anayasal bir hak olduğu unutulmadan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma imkanı tanınmalı” ifadesini kullandı.

PRİM FARKI DA ZORLUYOR

Palandöken, emeklilikte yaşa takılan (EYT) kesim için çalışma yürütüldüğünü belirterek, bu çalışma hazırlanırken uzun zamandır Bağkur mağduriyeti yaşayan ve bu konuda müjde bekleyen esnafın unutulmaması gerektiğini ifade etti. Esnafın 9 bin, Sosyal Sigortalar Kurumu’na (SGK) bağlı olanların ise 7 bin 200 prim günüyle emekli olduğunu hatırlatan Palandöken, “Arada yaklaşık 5 yıllık bir fark mevcut. Esnaf ve sanatkar olmak bir dezavantaj olmamalı. Çünkü esnafımızın ne hafta sonu ne bayramı ne de tatili var. Sürekli çalışan esnafımız da artık 7 bin 200 gün ile emekli olabilmeli” diye konuştu.