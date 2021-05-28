Emeklilikte önemli detay! 10 yıl primle emekli aylığı alabilirsiniz...

Emeklilik çalışan herkesin hakkı. Yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi gibi şartları yerine getirenler de bu hakkı elde ediyor. Bu şartlarda aranan süreler bazen daha düşürülerek farklı emeklilik seçenekleri de sunulabiliyor. Bunlardan birisi ise 3600 günle emekli olma imkanı. Özellikle bugünlerde işyerleri kapanan, uzun süre işsiz kalan veya işyeri devreden ancak yeni işverenle çalışmak istemeyip 3600 gün (10 yıl prim) ile emeklilik talebinde bulunarak tazminatını alıp ayrılmak isteyenlerde artış var.

15 YIL SİGORTALILIK

3600 günle emeklilik için de belli şartların sağlanması gerekiyor. Özellikle, sigorta girişinin 8 Eylül 1999 tarihinden önce yapılmış olması çok önemli. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi yapılan kişinin 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlaması da 3600 günle emekliliğin diğer bir şartı. Bunlarla birlikte erkeklerde 55, kadınlarda ise 50 yaş koşulu aranıyor. Emeklilik yaşı, üç koşulun yerine getirildiği tarihe göre değişiyor.

BAĞKUR’LU DA YARARLANABİLİR

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış Bağkur’lularda normal emeklilik için kadınlarda 20 yıl (7200 gün), erkeklerde 25 yıl (9000 gün) prim ödemek gerekiyor. Bağkur’luların yaştan emekli olabilmesi için 5400 prim günü koşulu aranıyor ve kademeli emeklilik yaşı uygulanıyor. Hangi yaşta emekli olacaklarını tespit etmek için 1 Ekim 1999 tarihi itibarıyla hem prim gününü hem de kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurmaya kalan sürelerine bakılıyor.

HANGİ SÜREDE HANGİ YAŞ

Söz konusu tarih itibarıyla emekliliğe kalan süresi 2-4 yıl arasında olan kadın 51, erkek 56 yaşında emekli olabiliyor.

Süresi 4-6 yıl arasında olan kadın 52, erkek 57 yaşında

6-8 yıl arasında olan kadın 53, erkek 57 yaşında

8-10 yıl arasında olan kadın 54, erkek 57 yaşında

10 yıldan fazla olan kadın 56, erkek 58 yaşında emekli olabiliyor.

8 Eylül 1999’dan önce çalışmaya başlamış olup da bugünlerde 5400 prim gününü tamamlayabilen Bağkur’lu kadınlar 56, erkekler ise 58 yaşında emekliliğe hak kazanabiliyor.

8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan Bağkur’lular ise 5400 gün prim olmak koşuluyla kadınlar 60, erkekler 62 yaşında emekli olabilir.

1999’DAN SONRA ŞART DEĞİŞİYOR

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan SSK’lılar 3600 gün yerine 4500 prim günüyle ve 15 yıl yerine 25 yıl sigortalılık koşulunu yerine getirdiklerinde emekli olabilirler. Bu tarihler arasında işe girerek 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık koşulunu yerine getiren kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduklarında SSK’dan emekli olabilirler.

SSK’LI STATÜSÜYLE

23 Mayıs 2014 tarihine kadar üç koşulu yerine getirenlere kademeli yaş uygulanıyordu. Üç koşulu bu tarihten sonra yerine getirebilen erkekler 60, kadınlar 58 yaşında SSK’dan emekli olabiliyor. Dolayısıyla bugün itibarıyla 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılığı bulunan erkek 60 yaşında, kadın ise 58 yaşında SSK statüsünde emekli olmaya hak kazanıyor.



