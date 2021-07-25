Emeklilikte önemli detay! 10 yıl primle maaş ve kıdem…

İlk defa sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999’dan önce başlamış SSK’lılar 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim gününü (toplam 10 yıllık çalışma) tamamlama koşuluyla kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olabilir. Bağkur’luda ise prim şartı biraz daha yüksek.

1999 SONRASINA DA FIRSAT

8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlamış Bağkur’lular 5400 prim günüyle bugün için kadın ise 56, erkek ise 58 yaşında emekli olur. Çalışmaya 8 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında başlayanlar için de avantaj var. Bu durumdaki SSK’lılar 25 yıl sigortalılık ve 4500 prim gününü doldurduklarında kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli aylığı bağlatabilir. Aynı dönemde çalışmaya başlayan Bağkur’lular 5400 prim günüyle kadın ise 60, erkek ise 62 yaşında emekliliğe hak kazanır.

2008 SONRASI ZORLAŞIYOR

30 Nisan 2008’den sonra ilk defa çalışmaya başlayanlar ise 5400 prim gününü doldurdukları tarihe göre değişen kademeli yaşa tabi. Prim gününü 31 Aralık 2035’e kadar dolduran sigortalı kadınlar 61, erkekler 63 yaşında emekli olabilirler.

TAZMİNATINI ALABİLİYOR

8 Eylül 1999’dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ‘Kıdem tazminatı alabilir’ yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor.