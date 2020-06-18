Emeklilikte 'tercihli' model

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’yle (TES) ilgili çalışmalarda detaylar netleşmeye başladı. Kazanılmış kıdem hakkından hiçbir şekilde geriye gidiş olmayacağını vurgulayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “TES’in iki bölümü var. Birincisi Karma Tamamlayıcı Emeklilik Planı, ikincisi de isteğe bağlı ya da tercihli dediğimiz Tamamlayıcı Emeklilik Planı. Çalışanlar ikisinden birini seçebilecek” dedi.

Yüzde 1 devlet katkısı

Tercihe bağlı sistemde devlet katkısının da olacağını belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:

“Tercihli sistem, hem işçimizin, çalışanımızın hem de işverenimizin ve devletin katkı sunduğu bir plan olacak. Teşvik için biz yaklaşık yüzde 1 devlet katkısı koyacağız. Aynı zamanda da çalışanlarımızın ödemesi öngörülen oranlarda da vergi indirimleri olacak. Tercihli sistemin ileriye dönük getirisi daha fazla olacak ama ona geçmek istemeyenler karma sistemde kalacaklar.”

2022'de devreye girecek

Kıdem tazminatı düzenlemesinin 2022’de devreye girmesini planladıklarını aktaran Bakan Selçuk, “Ama tabii ki görüşmeler devam edecek. Neden 2022’yi hedefliyoruz? Çünkü bu süreç içinde sisteme şirketlerimizin alışması, çalışanlarıın adapte olması için böyle bir süre belirlemiş olduk” şeklinde konuştu.

1 yıla karşılık 31 gün

Karma sistem hakında da bilgi veren Selçuk, 1 yıla karşılık 30 günlük (1 yıllık brüt ücretin yüzde 8.33’ü) kıdem hakkının 31 güne çıkacağını ifade etti. Bakan Selçuk, “30 günün 20 günü (yüzde 5.55’lik oran) hiç dokunmadan aynen devam edecek. Buna artı olarak, 10.8 günlük karşılık olarak yüzde 3’ü bireysel fon hesabına aktarılacak. Toplamda 30.8 güne denk gelecek. Dolayısıyla haklarda ve gün eksilme kesinlikle olmayacak” dedi.

400 bin çalışan kısa çalışmadan vazgeçti

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un açıklamasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

Sosyal Koruma Kalkanı’yla yaklaşık 20.5 milyar liralık nakdi destek sağladık.

İşten çıkarma yasağını 3 ay daha uzatacağız.

Kısa çalışma desteğini bitirip normalleşme desteğine geçeceğiz.

3.5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın Kısa Çalışma Ödeneği’ni ulaştırmış durumdayız.

10 günlük süreçte Kısa Çalışma Ödeneği’nden 400 bin çıkış aldık. 400 bin çalışan, 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçti

Sendikadan geri bildirim

İşçi ve işveren temsilcileriyle de görüşmelerin devam ettiğini aktaran Selçuk, bu süreçte modelin zaten işçi ve işveren temsilcilerinden (sendikalar) gelen geri bildirimlerle revize edildiğini anlattı. 4 işçiden sadece 1’inin kıdem aldığını vurgulayan Selçuk, “Bu sistem mahkeme süreçlerini, ihtilafları da engelleyecek. Çünkü zaten kıdem fonda olacak. Dolayısıyla çalışanlar işten çıkışta o parayı alabilir miyim, alamaz mıyım endişesini taşımayacak” dedi.







