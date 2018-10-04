TBMM'de yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetleri de sıklıkla dillendirilmeye başladı. 2 Ekim'de CHP'nin EYT sorunu için Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı'na toplantı çağrısı yaptı. Dün ise MHP'li Arzu Erdem konu hakkında kanun teklifi verdi. Bu haberler EYT'lileri sevindirirken konu kabine toplantısının ardından tekrar gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın gelen soru üzerine açıklama yaptı.

İBRAHİM KALIN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "(Emeklilikte yaşa takılanlar) Bu konu kabinenin gündeminde yok. Tabii ki Meclis ayağı ayrı bir konu. Yeni hükümet sisteminde Meclis kendi kanunlarını çıkartabilir. Bunun değerlendirmesi Meclis'te yapılır ama hükümet nazarından baktığınız zaman konu bugün de geçtiğimiz toplantılarda da gündeme gelmedi." dedi.