Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için son durum nedir?

Emeklilikte yaşa takılanlar konusu gündemden düşmüyor. CHP, MHP, İYİ parti ve HDP EYT için aynı fikirde... Yüz binlerin güzü ise hükümette... Meclis'ten yasanın geçmesi bu sorunu yaşayanları havaya uçuracak. Peki, EYT ile ilgili son durum ne?

45 GÜNLÜK SÜRE HENÜZ BAŞLAMADI

TBMM İçtüzüğü’nün 37. maddesine göre, tasarı veya tekliflerle kanun hükmünde kararnamelerin esas komisyonlara havale gününden itibaren görüşmelerin en geç 45 gün içinde sonuçlandırılması gerekiyor. CHP, İYİ Parti ve MHP milletvekillerinin teklifleri henüz TBMM Başkanlığı tarafından esas ve tali komisyonlara sevk edilmedi. Bu nedenle, 45 günlük süre başlamadı. Önümüzdeki günlerde sevk işleminin gerçekleşmesi bekleniyor.

İBRAHİM KALIN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "(Emeklilikte yaşa takılanlar) Bu konu kabinenin gündeminde yok. Tabii ki Meclis ayağı ayrı bir konu. Yeni hükümet sisteminde Meclis kendi kanunlarını çıkartabilir. Bunun değerlendirmesi Meclis'te yapılır ama hükümet nazarından baktığınız zaman konu bugün de geçtiğimiz toplantılarda da gündeme gelmedi." dedi.

CHP TOPLANTI TALEP ETTİ

Konunun bugünlerde sıklıkla gündeme gelmesiyle birlikte partililer de taleplerini Meclis'e iletmeye başladı. Dün CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi amacıyla TBMM Başkanlığı'na sevkedilen kanun tekliflerinin derhal görüşülmesi amacıyla Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı'nı toplantıya çağırdı.

MHP'Lİ ARZU ERDEM'DEN KANUN TEKLİFİ

CHP'nin ardından bir hamle de MHP'den geldi. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem EYT için kanun teklifi verdi. Erdem TBMM'de "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun tekliflerimizi verdik. Türk milletinin nerede sorunu varsa bununla ilgili çözümlerin mutlaka bulunacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.