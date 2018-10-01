Emeklilikte yaşa takılanlar için bugün büyük gün... Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün açılıyor. İlk tören saat 13.00'te Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Ardından saat 14.00'te Genel Kurul Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın EYT yasası için Meclis açılışını işaret etmesi heyecanı doruğa çıkardı.

EYT KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE KONUŞULACAK MI?

Meclis’in yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla ilk tören, saat 13.00’te TBMM Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilecek. Genel Kurul, saat 14.00’de TBMM Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplanacak. Yıldırım, sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Genel Kurula davet edecek. Erdoğan, yasama yılı açış konuşmasını yapacak.

BERBEROĞLU YEMİN EDECEK

Cezaevinden bir süre önce tahliye edilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun da bugün Genel Kurulda yemin etmesi bekleniyor.

BAKANLAR KURULU SIRALARI SÖKÜLDÜ

Genel Kurul salonu 600 vekile göre yeniden düzenlendi. Anayasa’dan çıkarılan Bakanlar Kurulu’nun sıraları sökülürken, 5’i gurup sahibi olan 8 partiye yer verildi. TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 2. Yasama Yılı için toplanacak. Genel Kurul öncesi milletvekillerinin sıralarına ajanda bırakıldı.

TBMM’de 2 Ekim Salı günü, siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Aynı gün Genel Kurulda ise gündem dışı konuşmalar ile komisyonlara seçim işleri yapılacak.

TBMM Genel Kurulu’nda 3 Ekim Çarşamba ile 4 Ekim Perşembe günleri, Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile BM’nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği hareket ve misyonlara katılımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

İÇTÜZÜK GÖRÜŞÜLECEK

Türkiye Kalkınma Bankası’nın yeniden yapılandırılmasını öngören Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte, Anayasa gereği zorunlu teknik değişiklikler yapılması gereken TBMM İçtüzüğü de bu haftanın yoğun gündem maddelerinden birisini oluşturacak.























