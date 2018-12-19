Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT kanun teklifinin Meclis'te yeniden görüşülmesini beklerken konuya ilişkin son açıklama BBP Lideri Mustafa Destici'den geldi. Destici, "Devlet tarafından verilmiş bir hak daha sonra başka kanuni düzenlemelerle vatandaşın elinden alınmamalıdır. Bu yanlıştan geri dönülmeli ve emeklilikte yaşa takılanların hakkı olan hak ettikleri emeklilik kendilerine bir an önce verilmelidir" dedi.

‘BU YANLIŞTAN GERİ DÖNÜLMELİ´

Emeklilikle yaşa takılanların haklı talepleri olduğunu ifade eden Destici, şunları söyledi:

"Önce devlet tarafından verilmiş bir hak daha sonra başka kanuni düzenlemelerle vatandaşın elinden alınmamalıdır. Bu yanlıştan geri dönülmeli ve emeklilikte yaşa takılanların hakkı olan hak ettiklerindeki emeklilik kendilerine bir an önce verilmelidir. Burada bütçe dengelemesinden bahsedilmektedir. Devletimizin bunu karşılayacak parası olduğuna biz inanıyoruz. Devletimizin bu gücü vardır. 3 bin 600 ek gösterge beklentisi içinde olan öğretmen, din görevlisi, uzman jandarma, polis, hemşirelerimiz var, bunlara verilen sözün yerine getirilmesini biz bekliyoruz.

Bütün bu konuştuğumuz taleplerin hepsi verilmiş olsa en fazla 40 milyar TL yıllık maliyetinin olduğunu görüyoruz. Bu da en yüksek hesaplamalarla çıkan rakamdır. Bütçeye baktığımızda Türkiye, 117 milyar sadece faize para ödüyor. Biz bu faiz illetinden memleketimizi kurtarırsak bu vatandaşlarımızın bütün taleplerini yerine getirdiğimiz gibi onların istediğinin 2 ya da 3 katını verebilecek bir kaynağı da oluşturabilme gücüne sahibiz."

16 ARALIK: BUNUN KAMU MALİYESİNE YÜKÜ NEDİR?

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Meclis'te YET konusunda değindi. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan bir söz duymadığını ifade eden Koncuk, şöyle konuştu:

"Bunun kamu maliyesine yükü nedir? Bundan daha ne kadar kaçabileceğinizi merak ediyorum. Geçen gün Anayasa Mahkemesi bir karar verdi.

Kararda, ’yaşa takılanların haklı olduğunu ve Mecliste bu konuda düzenleme yapılması gerektiğini’ söyledi. Vatandaşlar sizden bununla ilgili kanun bekliyor ama siz sallıyorsunuz. O kişiler de sizi yerel seçimde sallayacak gibi görünüyor ama bakalım ne kadar sallayacak?"

12 ARALIK: CHP VE MHP'DEN EYT AÇIKLAMASI:

Bütçe üzerine aleyhte söz alan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "MHP’nin seçim vaadinde yer aldığı halde Mecliste U dönüşü yapması yüzünden önce ’evet’ sonra ’hayır’ dediği için haklarını alamamış emeklilikte yaşa takılanlar bu bütçede yok." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesini MHP’nin kendi uslubuyla, kendi hukuku düzenleme çerçevesinde halletmeyi taahhüt ettiğine dikkati çekti. Bülbül, bunun başka bir siyasi partilerin, farklı hukuki problemler içeren şekliyle ortaya koyduğu düzenlemelere, otomatikman destek verme sonucu doğurmadığını söyledi.