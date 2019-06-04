Yüz binlerce emeklilikte yaşa takılan vatandaş büyük bir umutla EYT kanun teklifinin Meclis'e gelmesini bekliyor. Birçok ilde toplantılar düzenleyen EYT'liler son açıklamaları takip edip son durum hakkında bilgi almaya çalışıyor. İşte konu hakkındaki son açıklama...

EYT'DE SON DURUM

EYT konusunda son açıklama Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Ramazan ayında Ankara’da kağıt toplayanlar, emekliler ve Ankara’nın ilçesi Beypazarı’nda maden ocağında işçilerle iftar yaptığını aktaran Atalay, "Çalışma hayatı içerisinde sıkıntı, sorunlarımız var. Kıdem tazminatı meselesinin ne olacağı belli değil, hala gündemde. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sıkıntı var, belki komple meseleyi halletmek mümkün değil ama bir yerden başlamak lazım. 50 yaşına gelmiş sağlıktan istifade edemeyen insanlar var, bir çare bulmak lazım." diye konuştu.