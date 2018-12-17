Yaklaşık 700 bin emeklilikte yaşa takılan vatandaş EYT kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi için yoğun çaba sarf ediyor. EYT'liler sürekli olarak toplanıp panel düzenliyor. Öte yandan bir çözüm bekleyen yüz binler son gelişmeleri de takip etmek istiyor. İşte YET konusunda son açıklamalar...

16 ARALIK: BUNUN KAMU MALİYESİNE YÜKÜ NEDİR?

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Meclis'te YET konusunda değindi. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan bir söz duymadığını ifade eden Koncuk, şöyle konuştu:

"Bunun kamu maliyesine yükü nedir? Bundan daha ne kadar kaçabileceğinizi merak ediyorum. Geçen gün Anayasa Mahkemesi bir karar verdi.

Kararda, ’yaşa takılanların haklı olduğunu ve Mecliste bu konuda düzenleme yapılması gerektiğini’ söyledi. Vatandaşlar sizden bununla ilgili kanun bekliyor ama siz sallıyorsunuz. O kişiler de sizi yerel seçimde sallayacak gibi görünüyor ama bakalım ne kadar sallayacak?"

12 ARALIK: CHP VE MHP'DEN EYT AÇIKLAMASI:

Bütçe üzerine aleyhte söz alan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "MHP’nin seçim vaadinde yer aldığı halde Mecliste U dönüşü yapması yüzünden önce ’evet’ sonra ’hayır’ dediği için haklarını alamamış emeklilikte yaşa takılanlar bu bütçede yok." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesini MHP’nin kendi uslubuyla, kendi hukuku düzenleme çerçevesinde halletmeyi taahhüt ettiğine dikkati çekti. Bülbül, bunun başka bir siyasi partilerin, farklı hukuki problemler içeren şekliyle ortaya koyduğu düzenlemelere, otomatikman destek verme sonucu doğurmadığını söyledi.

4 ARALIK: EYT ÖNERGESİ MECLİS'TEN GEÇMEDİ

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergün’ün, "emeklilikte yaşa takılanlar" ile ilgili, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınması önergesi görüşüldü.

Önerge, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin kabul oyuna karşılık, AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.