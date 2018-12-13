2019 yılı bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı ise EYT önergesinde... Yüz binler bir kez daha önergenin Maclis'e gelmesini beklerken partilerin son açıklamalarını da takip etmek istiyor.

EYT KONUSUNDAKİ SON GELİŞMELER

12 ARALIK: CHP VE MHP'DEN EYT AÇIKLAMASI:

Bütçe üzerine aleyhte söz alan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "MHP’nin seçim vaadinde yer aldığı halde Mecliste U dönüşü yapması yüzünden önce ’evet’ sonra ’hayır’ dediği için haklarını alamamış emeklilikte yaşa takılanlar bu bütçede yok." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesini MHP’nin kendi uslubuyla, kendi hukuku düzenleme çerçevesinde halletmeyi taahhüt ettiğine dikkati çekti. Bülbül, bunun başka bir siyasi partilerin, farklı hukuki problemler içeren şekliyle ortaya koyduğu düzenlemelere, otomatikman destek verme sonucu doğurmadığını söyledi.

4 ARALIK: EYT ÖNERGESİ MECLİS'TEN GEÇMEDİ

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergün’ün, "emeklilikte yaşa takılanlar" ile ilgili, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınması önergesi görüşüldü.

Önerge, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin kabul oyuna karşılık, AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

2 ARALIK: EYT'LİLER BURSA'DA TEKRAR BULUŞTU

Emeklilikte yaşa takılanlar Bursa’da ikinci kez bir araya geldi. Binlerce mağdurun katıldığı toplantıda konuşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özupak, " İkinci kez Bursa’da bir araya geldik artık buluşmalarımız toplantıdan ziyade bir mitinge dönüştü. Bu topluluk erken emeklilik istemiyor. Bu topluluk kazanılmış haklarını istiyor" dedi.

"BU TOPLULUK ERKEN EMEKLİLİK İSTEMİYOR"

EYT topluluğunun erken emeklilik istemediğini belirten Özupak, "Bu topluluk kazanılmış haklarını istiyor. 1999 yılı öncesinde kadınlara dediler ki; ’20 yıl, 5 bin prim günüyle emekli olacaksın’, erkeklere de ’25 yıl, 5 bin prim günüyle emekli olacaksın.’ Ancak 1999 yılında çıkan 4447 sayılı kanunu geriye doğru işletilerek bizlere üçüncü bir şart olarak yaş akdini getirdiler. Bu da 2 ile 17 yıl arasında emekliliğimizi öteledi. Bu kanun hayallerimizi, planlarımızı çaldı ve ’mezarda emeklilik’ olarak karşımıza çıktı. 45 - 50 yaş aralığında yaşadığımız en büyük mağduriyetler, çalışan kişilerin dahi ’sen artık bize verimli değilsin’ denilerek kapıya koyulması, bu sebeple işsiz kalan arkadaşlarımızın yaşından dolayı iş bulamamasıdır. Biz ekonomik anlamda bir geçim sağlamak zorundayız. İhtiyaçlarımızı karşılamak zorundayız. Hak arayışımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Emeklilikte yaşa takılanların sayısı konusunda net bir bilgi olmadığını söyleyen Özupak, "Yaptığımız çalışmalarda ortaya çıkan rakamlarda 6 milyon, 2 milyon, 5 milyon gibi farklı rakamlar var. Sosyal güvenlik uzmanımızla yaptığımız çalışmada ise biz mağdur 1 milyon kişi tespit ettik" dedi.