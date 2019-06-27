Emeklilikte yaşa takılanlar, seslerini duyurmaya çalışırken bir yandan da konunun bir an evvel Meclis'te tartışılmasını istiyor. Yüz binlerce EYT'li son gelişmeleri de dikkatle takip ediyorlar. İşte konuyla ilgili son açıklama...

EYT İLE İLGİLİ SON AÇIKLAMA

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer EYT ile ilgili konuştu. Gürer, emeklilikte yaşa takılanların taleplerini aktardı. Gürer, emeklilikte yaşa takılanların İstanbul seçimlerinde "kendilerini oylarıyla ispat ettiklerini" belirterek, TBMM eliyle bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.