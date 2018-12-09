Yaklaşık 700 bin vatandaşın gözü kulağı hükümette... Birçok kez bir araya gelen EYT'liler, bir adım bekliyor. Yaklaşan yerel seçim öncesi talepler iyice artarken son açıklamalar da herkes tarafından hemen hemen her gün araştırılıyor.

4 ARALIK: EYT ÖNERGESİ MECLİS'TEN GEÇMEDİ

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergün’ün, "emeklilikte yaşa takılanlar" ile ilgili, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınması önergesi görüşüldü.

Önerge, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin kabul oyuna karşılık, AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

2 ARALIK: EYT'LİLER BURSA'DA TEKRAR BULUŞTU

Emeklilikte yaşa takılanlar Bursa’da ikinci kez bir araya geldi. Binlerce mağdurun katıldığı toplantıda konuşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özupak, " İkinci kez Bursa’da bir araya geldik artık buluşmalarımız toplantıdan ziyade bir mitinge dönüştü. Bu topluluk erken emeklilik istemiyor. Bu topluluk kazanılmış haklarını istiyor" dedi.

"BU TOPLULUK ERKEN EMEKLİLİK İSTEMİYOR"

EYT topluluğunun erken emeklilik istemediğini belirten Özupak, "Bu topluluk kazanılmış haklarını istiyor. 1999 yılı öncesinde kadınlara dediler ki; ’20 yıl, 5 bin prim günüyle emekli olacaksın’, erkeklere de ’25 yıl, 5 bin prim günüyle emekli olacaksın.’ Ancak 1999 yılında çıkan 4447 sayılı kanunu geriye doğru işletilerek bizlere üçüncü bir şart olarak yaş akdini getirdiler. Bu da 2 ile 17 yıl arasında emekliliğimizi öteledi. Bu kanun hayallerimizi, planlarımızı çaldı ve ’mezarda emeklilik’ olarak karşımıza çıktı. 45 - 50 yaş aralığında yaşadığımız en büyük mağduriyetler, çalışan kişilerin dahi ’sen artık bize verimli değilsin’ denilerek kapıya koyulması, bu sebeple işsiz kalan arkadaşlarımızın yaşından dolayı iş bulamamasıdır. Biz ekonomik anlamda bir geçim sağlamak zorundayız. İhtiyaçlarımızı karşılamak zorundayız. Hak arayışımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Emeklilikte yaşa takılanların sayısı konusunda net bir bilgi olmadığını söyleyen Özupak, "Yaptığımız çalışmalarda ortaya çıkan rakamlarda 6 milyon, 2 milyon, 5 milyon gibi farklı rakamlar var. Sosyal güvenlik uzmanımızla yaptığımız çalışmada ise biz mağdur 1 milyon kişi tespit ettik" dedi.

30 KASIM: "BİNLERCE İNSANIMIZ MAĞDUR OLMUŞTUR"

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, EYT konusunda yaptığı açıklamada emeklilikte yaşa takılanların haklarının hükümet tarafından gasbedildiğini savunarak şöyle devam etti:

"İktidarın sürekli olarak bu insanları ’fırsatçı’ gibi göstermeye çalışmasını anlamış değiliz. Emeklilik koşulları tüm yurttaşlar için yeniden düzenlenmelidir. Emeklilik yaşı kademeli olarak 65’e yükseltilmiş, emeklilik için gereken pirim gün sayıları artırılmıştır. İdamda bile geriye işletilmeyen yasalar, ne yazık ki emeklilikte yaşa takılan insanlara karşı geriye işletilmiş ve binlerce insanımız mağdur olmuştur."

Ülkenin kaynakları ve imkanlarının adil dağıtılması halinde herkese yeteceğini kaydeden Hürriyet, "İktidarın istediği herkese var da, bu insanlara gelince ’para yok.’ Bu insanlar kendi ülkelerinde Suriyeliler kadar bile değer görmüyor. Erken emeklilik değil, hakkı olanı isteyen ama AKP ve MHP’ye takılan EYT’liler için buradan bütün partilere sesleniyorum: Edirne’den Kars’a, Dünya’dan Mars’a, çıksın artık bu yasa." dedi.

29 KASIM: MUSTAFA DESTİCİ'DEN EYT AÇIKLAMASI:

Emeklilikte yaşa takılanların, erken emeklilik değil haklarını istediğini dile getiren Destici, asgari ücretin de 2000 liranın üzerine çıkarılması gerektiğini bildirdi.

25 KASIM: EYT'LİLER ESKİŞEHİR'DE BULUŞTU

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri Eskişehir’de bilgilendirme toplantısı yaptı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Alaattin Parkı’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak ile Ankara, İstanbul, Bursa, Kütahya, Bilecik’ten gelen çok sayıda kişi katıldı. Dernek üyeleri, "Edirne’den Kars’a, Jüpiter’den Mars’a, çıksın artık bu yasa", "Emeklilik hakkımız, söke söke alırız" şeklinde slogan attı.

Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, yaptığı açıklamada, haklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün, burada bütün illerde başlattığımız hak arayışımızı Eskişehir’de sürdürüyoruz. İlerleyen günlerde tüm Türkiye’de programlarımızı gerçekleştireceğiz. Biz bu davada haklılığımızın peşindeyiz. Bu hakkımızı da sonuna kadar almak için mücadelemizi vereceğiz. Geldiğimiz yaş ortalaması 45-50 yaşlarda. En büyük sıkıntılarımız bu yaşlardan dolayı bizi, özel sektör ’Yaşlısın’ diyerek kapıya koyuyor. Ama hakkımızdan dolayı devletimize, ’bizi emekli edin’ diyoruz. Biz haklıyız. Devletimiz de, ’Hayır, siz gençsiniz’ diyor. Hiçbir şekilde seçim vaatlerinde yer almak istemiyoruz. Biz artık icraat istiyoruz. Sorunlarımızın çözülmesi için de ortak bir noktada Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, milletvekillerinin ortak çözüm üretecekleri ümidini taşıyoruz. Sayı bazında çok fazla bilgi kirliliği var. Dernek olarak bir dilekçe sunduk. Bizim yaptığımız çalışmalarda 1 milyon civarı, hemen emekli olabilecek de 150-200 bin civarı kişi var. Daha prim gününü, hizmet yılını doldurmayanlar var. Maliyetimiz de 8-10 milyar lira civarı."

22 KASIM: KILIÇDAROĞLU'NDAN EYT AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ı konfederasyon genel merkezinde ziyaret etti. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önerileri parlamentoya sunduklarını ama AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla bunun reddedildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, buna karşın emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını dile getirmeye devam edeceklerini aktardı.